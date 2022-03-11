https://arabic.sputniknews.com/20220311/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-386-نائبا-في-مجلس-الدوما-الروسي-أيدوا-استقلال-جمهوريتي-دونباس-1059763682.html
بريطانيا تفرض عقوبات على 386 نائبا في مجلس الدوما الروسي أيدوا استقلال جمهوريتي دونباس
بريطانيا تفرض عقوبات على 386 نائبا في مجلس الدوما الروسي أيدوا استقلال جمهوريتي دونباس
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، أن لندن فرضت عقوبات على 386 نائبا في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:20+0000
2022-03-11T12:20+0000
2022-03-11T12:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "فرضت وزيرة الخارجية ليز تراس اليوم عقوبات على 386 عضوا في مجلس الدوما، مجلس النواب الروسي، لدعمهم للمنطقتين الأوكرانيتين المعلنتين ذاتيا، لوغانسك ودونيتسك".وتشمل العقوبات، بحسب البيان، تجميد الأصول في المملكة المتحدة وفرض حظر على دخول البلاد.هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/بريطانيا-تضم-7-رجال-أعمال-روس-بينهم-مالك-تشيلسي-رومان-أبراموفيتش-إلى-قائمة-العقوبات-1059707938.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
بريطانيا تفرض عقوبات على 386 نائبا في مجلس الدوما الروسي أيدوا استقلال جمهوريتي دونباس
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، أن لندن فرضت عقوبات على 386 نائبا في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان الوزارة: "فرضت وزيرة الخارجية ليز تراس اليوم عقوبات على 386 عضوا في مجلس الدوما، مجلس النواب الروسي، لدعمهم للمنطقتين الأوكرانيتين المعلنتين ذاتيا، لوغانسك ودونيتسك".
وتشمل العقوبات، بحسب البيان، تجميد الأصول في المملكة المتحدة وفرض حظر على دخول البلاد.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية
خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.