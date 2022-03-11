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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/بعد-تصريحات-بوتين-الأسهم-الأمريكية-تفتح-على-ارتفاع-في-نهاية-أسبوع-متقلب-1059775971.html
بعد تصريحات بوتين.. الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع في نهاية أسبوع متقلب
بعد تصريحات بوتين.. الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع في نهاية أسبوع متقلب
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك "تحولات إيجابية معينة" في المحادثات مع أوكرانيا، في... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T15:19+0000
2022-03-11T15:19+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
فلاديمير بوتين
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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 105.65 نقطة أو 0.32% إلى 33279.72 نقطة، بحسب وكالة رويترز.وافتتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (إس آند بي 500) مرتفعا 19.98 نقطة أو 0.47% عند 4279.50، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 99.81 نقطة أو 0.76% إلى 13229.77 نقطة عند جرس الافتتاح.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الرئيس بوتين أعلن الرئيس بوتين عن حصول "بعض التحولات الإيجابية" في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.وقال بوتين، لدى استقباله في الكرملين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "دون أدنى شك سأطلعكم على مستجدات الوضع في أوكرانيا وبالدرجة الأولى على كيفية سير المحادثات التي تجري حاليا على أساس يومي تقريبا، وثمة هناك بعض التحولات الإيجابية حسبما أكد لي المفاوضون من جانبنا"، بحسب "آر تي".
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فلاديمير بوتين

بعد تصريحات بوتين.. الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع في نهاية أسبوع متقلب

15:19 GMT 11.03.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATTبورصة نيويورك
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك "تحولات إيجابية معينة" في المحادثات مع أوكرانيا، في نهاية أسبوع عصفت به التوترات الجيوسياسية والقلق من التضخم.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 105.65 نقطة أو 0.32% إلى 33279.72 نقطة، بحسب وكالة رويترز.
وافتتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (إس آند بي 500) مرتفعا 19.98 نقطة أو 0.47% عند 4279.50، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 99.81 نقطة أو 0.76% إلى 13229.77 نقطة عند جرس الافتتاح.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الرئيس بوتين أعلن الرئيس بوتين عن حصول "بعض التحولات الإيجابية" في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.
وقال بوتين، لدى استقباله في الكرملين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "دون أدنى شك سأطلعكم على مستجدات الوضع في أوكرانيا وبالدرجة الأولى على كيفية سير المحادثات التي تجري حاليا على أساس يومي تقريبا، وثمة هناك بعض التحولات الإيجابية حسبما أكد لي المفاوضون من جانبنا"، بحسب "آر تي".
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:34 GMT
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