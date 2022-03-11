https://arabic.sputniknews.com/20220311/بعد-تصريحات-بوتين-الأسهم-الأمريكية-تفتح-على-ارتفاع-في-نهاية-أسبوع-متقلب-1059775971.html
بعد تصريحات بوتين.. الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع في نهاية أسبوع متقلب
بعد تصريحات بوتين.. الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع في نهاية أسبوع متقلب
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك "تحولات إيجابية معينة" في المحادثات مع أوكرانيا، في... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T15:19+0000
2022-03-11T15:19+0000
2022-03-11T15:19+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
فلاديمير بوتين
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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 105.65 نقطة أو 0.32% إلى 33279.72 نقطة، بحسب وكالة رويترز.وافتتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (إس آند بي 500) مرتفعا 19.98 نقطة أو 0.47% عند 4279.50، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 99.81 نقطة أو 0.76% إلى 13229.77 نقطة عند جرس الافتتاح.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الرئيس بوتين أعلن الرئيس بوتين عن حصول "بعض التحولات الإيجابية" في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.وقال بوتين، لدى استقباله في الكرملين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "دون أدنى شك سأطلعكم على مستجدات الوضع في أوكرانيا وبالدرجة الأولى على كيفية سير المحادثات التي تجري حاليا على أساس يومي تقريبا، وثمة هناك بعض التحولات الإيجابية حسبما أكد لي المفاوضون من جانبنا"، بحسب "آر تي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين
بعد تصريحات بوتين.. الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع في نهاية أسبوع متقلب
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك "تحولات إيجابية معينة" في المحادثات مع أوكرانيا، في نهاية أسبوع عصفت به التوترات الجيوسياسية والقلق من التضخم.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 105.65 نقطة أو 0.32% إلى 33279.72 نقطة، بحسب وكالة رويترز
.
وافتتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (إس آند بي 500) مرتفعا 19.98 نقطة أو 0.47% عند 4279.50، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 99.81 نقطة أو 0.76% إلى 13229.77 نقطة عند جرس الافتتاح.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الرئيس بوتين أعلن الرئيس بوتين عن حصول "بعض التحولات الإيجابية" في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.
وقال بوتين، لدى استقباله في الكرملين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "دون أدنى شك سأطلعكم على مستجدات الوضع في أوكرانيا وبالدرجة الأولى على كيفية سير المحادثات التي تجري حاليا على أساس يومي تقريبا، وثمة هناك بعض التحولات الإيجابية حسبما أكد لي المفاوضون من جانبنا"، بحسب "آر تي
".