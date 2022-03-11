https://arabic.sputniknews.com/20220311/بوريل-وعد-الاتحاد-الأوروبي-لأوكرانيا-بعضوية-الناتو-كان-خطأ--1059757093.html

بوريل: وعد الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بعضوية الناتو كان خطأ

بوريل: وعد الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بعضوية الناتو كان خطأ

قال جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الغرب ارتكب عددًا من الأخطاء في علاقاته مع روسيا، بما في ذلك عندما وعد أوكرانيا بعضوية الناتو. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T10:23+0000

2022-03-11T10:23+0000

2022-03-11T10:23+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

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بروكسل - سبوتنيك. وقال بوريل لمحطة تي إف 1الفرنسية: "أنا على استعداد للاعتراف بأننا ارتكبنا عددًا من الأخطاء وأننا فقدنا فرصة التقارب الروسي مع الغرب".وأضاف "هناك لحظات كان بإمكاننا القيام بها بشكل أفضل، وهناك أشياء اقترحناها ثم لم نتمكن من تنفيذها، مثل الوعد بأن تصبح أوكرانيا وجورجيا جزءا من الناتو"، مشيرا إلى أنه "من الخطأ تقديم وعود لا يمكنك الوفاء بها".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أمس الخميس، أن قادة دول الاتحاد الأوروبي سيتواصلون مجددًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/الرئيس-الفرنسي-سنتواصل-مع-بوتين-للتوصل-لوقف-إطلاق-نار-في-أوكرانيا-1059738276.html

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