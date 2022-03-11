https://arabic.sputniknews.com/20220311/بولندا-عبور-15-مليون-شخص-من-أوكرانيا-إلى-بولندا-منذ-بدء-العملية-الخاصة-الروسية-1059751718.html
بولندا: عبور 1.5 مليون شخص من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية
بولندا: عبور 1.5 مليون شخص من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية
كشف حرس الحدود البولندي، اليوم الجمعة، عن عبور نحو 1.5 مليون مواطن من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T08:40+0000
2022-03-11T08:40+0000
2022-03-11T08:40+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر جهاز الحدود البولندي بيانا رسميا جاء فيه:"منذ 24 فبراير دخل أكثر من 1.5 مليون شخص بولندا من أوكرانيا". وبحسب البيان المنشور، دخل 87000 شخص بولندا من أوكرانيا فقط يوم أمس الخميس و25400 منذ صباح اليوم الجمعة.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بولندا: عبور 1.5 مليون شخص من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية
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كشف حرس الحدود البولندي، اليوم الجمعة، عن عبور نحو 1.5 مليون مواطن من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية.
وأصدر جهاز الحدود البولندي بيانا رسميا جاء فيه:"منذ 24 فبراير دخل أكثر من 1.5 مليون شخص بولندا من أوكرانيا".
وبحسب البيان المنشور، دخل 87000 شخص بولندا من أوكرانيا فقط يوم أمس الخميس و25400 منذ صباح اليوم الجمعة.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.