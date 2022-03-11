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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/بولندا-عبور-15-مليون-شخص-من-أوكرانيا-إلى-بولندا-منذ-بدء-العملية-الخاصة-الروسية-1059751718.html
بولندا: عبور 1.5 مليون شخص من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية
بولندا: عبور 1.5 مليون شخص من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية
كشف حرس الحدود البولندي، اليوم الجمعة، عن عبور نحو 1.5 مليون مواطن من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T08:40+0000
2022-03-11T08:40+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر جهاز الحدود البولندي بيانا رسميا جاء فيه:"منذ 24 فبراير دخل أكثر من 1.5 مليون شخص بولندا من أوكرانيا". وبحسب البيان المنشور، دخل 87000 شخص بولندا من أوكرانيا فقط يوم أمس الخميس و25400 منذ صباح اليوم الجمعة.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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بولندا: عبور 1.5 مليون شخص من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية

08:40 GMT 11.03.2022
© AP Photo / Visar Kryeziuامرأة وكلبها من أوكرانيا يعبران الحدود إلى بولندا عند معبر ميديكا ، 1 مارس 2022.
امرأة وكلبها من أوكرانيا يعبران الحدود إلى بولندا عند معبر ميديكا ، 1 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
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كشف حرس الحدود البولندي، اليوم الجمعة، عن عبور نحو 1.5 مليون مواطن من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية.
وأصدر جهاز الحدود البولندي بيانا رسميا جاء فيه:"منذ 24 فبراير دخل أكثر من 1.5 مليون شخص بولندا من أوكرانيا".
وبحسب البيان المنشور، دخل 87000 شخص بولندا من أوكرانيا فقط يوم أمس الخميس و25400 منذ صباح اليوم الجمعة.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:24 GMT
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