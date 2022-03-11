https://arabic.sputniknews.com/20220311/بيسكوف-روسيا-ستتحقق-مما-إذا-كان-فيسبوك-وإنستغرام-قد-سمحا-بدعوات-العنف-ضد-الروس-1059758324.html
بيسكوف: روسيا ستتحقق مما إذا كان "فيسبوك" و"إنستغرام" قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس
بيسكوف: روسيا ستتحقق مما إذا كان "فيسبوك" و"إنستغرام" قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان فيسبوك وإنستغرام قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T10:40+0000
2022-03-11T10:40+0000
2022-03-11T10:40+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
فيسبوك
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موسكو - سبوتنيك. هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم شركة "ميتا"، أن منصات الشركة في ضوء الأحداث في أوكرانيا، رفعت مؤقتًا الحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي، ولكن ليس ضد السكان المدنيين في روسيا، على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وأندي ستون.وبحسب "رويترز"، تسمح السياسة الجديدة أيضا بالدعوات إلى مقتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه معلومات تتطلب حقا تأكيدا ودراسة دقيقة للغاية. لا أريد أن أتقبل كلام "رويترز" لأنه من الصعب جدا تخيل ذلك. ستكتشف إداراتنا ذات الصلة ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل، ودعونا نأمل ألا يكون الأمر كذلك. لأنه إذا كان الأمر كذلك، بالطبع ستتبع الإجراءات الأكثر صرامة للحد من أنشطة هذه الشركة".وأعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز" (فيسبوك سابقا)، أنه، في سياق الوضع في أوكرانيا، ستسمح لمستخدمي "فيسبوك" و"انستغرام" في بعض البلدان، بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس، وذلك بحسب وثائق داخلية للشركة، نقلتها وكالة "رويترز".
https://arabic.sputniknews.com/20220306/فيسبوك-يسمح-بالإشادة-بالتنظيمات-الأوكرانية-النازية-على-منصته-1059520848.html
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روسيا, دميتري بيسكوف, فيسبوك
بيسكوف: روسيا ستتحقق مما إذا كان "فيسبوك" و"إنستغرام" قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان فيسبوك وإنستغرام قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهم بشكل حاسم.
موسكو - سبوتنيك. هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم شركة "ميتا"، أن منصات الشركة
في ضوء الأحداث في أوكرانيا، رفعت مؤقتًا الحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي، ولكن ليس ضد السكان المدنيين في روسيا، على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وأندي ستون.
وبحسب "رويترز"، تسمح السياسة الجديدة أيضا بالدعوات إلى مقتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه معلومات تتطلب حقا تأكيدا ودراسة دقيقة للغاية. لا أريد أن أتقبل كلام "رويترز" لأنه من الصعب جدا تخيل ذلك. ستكتشف إداراتنا ذات الصلة ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل، ودعونا نأمل ألا يكون الأمر كذلك. لأنه إذا كان الأمر كذلك، بالطبع ستتبع الإجراءات الأكثر صرامة للحد من أنشطة هذه الشركة".
وأعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز" (فيسبوك سابقا)، أنه، في سياق الوضع في أوكرانيا، ستسمح لمستخدمي "فيسبوك"
و"انستغرام" في بعض البلدان، بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس، وذلك بحسب وثائق داخلية للشركة، نقلتها وكالة "رويترز".