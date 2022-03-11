https://arabic.sputniknews.com/20220311/تأثير-حظر-المواد-الخام-الروسية-على-الأسواق-1059768032.html
تأثير حظر المواد الخام الروسية على الأسواق
تأثير حظر المواد الخام الروسية على الأسواق
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام حتى نهاية العام الحالي، دعم خليجي منقطع النظير لروسيا لضمان أمن الطاقة العالمي، والعراق... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:30+0000
2022-03-11T13:30+0000
2022-03-11T13:30+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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تأثير حظر المواد الخام الروسية على الأسواق
تأثير حظر المواد الخام الروسية على الأسواق
أمر الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى البلاد في العام الحالي إلى الدول المعادية لروسيا، ردا على قرار واشنطن حظر استيراد النفط الروسي، وهو أيضا ما تعتزم فرنسا فعله، فكيف سيؤثر هذا الأمر على الغرب؟عن هذا السؤال أجاب الخبير في أمن الطاقة إيغور يوشكوف، بقوله لـ "سبوتنيك":بدوره، قال الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة عامر الشوبكي لـ "قوانين الاقتصاد":روسيا تتعامل بالروبل في تجارتها الدوليةأعلن البنك المركزي الروسي، البدء في اختبار الروبل الرقمي في روسيا، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العمليات الأولى بواسطة الروبل الرقمي بنجاح.ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو، بالعملة الوطنية الروسية. وبمقتضى المرسوم ستتمكن الشركات الروسية مؤقتا من سداد الديون للدائنين من هذه الدول بالروبل.حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي عاطف طيفور، لـ "قوانين الاقتصاد":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
تأثير حظر المواد الخام الروسية على الأسواق
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام حتى نهاية العام الحالي، دعم خليجي منقطع النظير لروسيا لضمان أمن الطاقة العالمي، والعراق و"أوبك" يؤكدان حرصهما على استقرار سوق النفط، موسكو تعلن تأميم الشركات الأجنبية المغادرة للسوق، روسيا تستخدم الروبل بدلا من الدولار في تجارتها الدولية.
أمر الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى البلاد
في العام الحالي إلى الدول المعادية لروسيا، ردا على قرار واشنطن حظر استيراد النفط الروسي، وهو أيضا ما تعتزم فرنسا فعله، فكيف سيؤثر هذا الأمر على الغرب؟
عن هذا السؤال أجاب الخبير في أمن الطاقة إيغور يوشكوف، بقوله لـ "سبوتنيك
":
"لن تكون روسيا أول من ستقطع إمدادات الغاز عن الأوروبيين، والنفط الروسي سيتحول من الولايات المتحدة إلى أسواق آسيا وأمريكا الجنوبية، لذلك لا أهمية لهذا الحظر الأمريكي، وبالنسبة للغاز فإن قطعه عن اوروبا سيخلق أزمة طاقة عالمية".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة عامر الشوبكي لـ "قوانين الاقتصاد
":
"لم تصدر بعد قائمة المواد الخام التي تعتزم روسيا حظرها من الاستيراد والتصدير، ولكنها خطوة ستؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية، خاصة إذا كان اليورانيوم المخصب من بينها، وبالتالي تضرر الولايات المتحدة بشكل مباشر".
روسيا تتعامل بالروبل في تجارتها الدولية
أعلن البنك المركزي الروسي، البدء في اختبار الروبل الرقمي في روسيا، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العمليات الأولى بواسطة الروبل الرقمي بنجاح.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو، بالعملة الوطنية الروسية. وبمقتضى المرسوم ستتمكن الشركات الروسية مؤقتا من سداد الديون للدائنين من هذه الدول بالروبل.
حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي عاطف طيفور، لـ "قوانين الاقتصاد
":
"انتقال روسيا للتعامل بالروبل الرقمي والابتعاد عن هيمنة الدولار في التعاملات الخارجية، سيوجه ضربة قوية للدولار والاقتصاد الأمريكي، وهي خطوة صائبة على الطريق الصحيح، وواشنطن تنبهت لهذا الأمر، لذلك تحاول اليوم مع "إيلون ماسك" إلى رفع قيمة العملات المشفرة لمنع روسيا من استخدامها في تجارتها".
التفاصيل في الملف الصوتي...