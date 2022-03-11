https://arabic.sputniknews.com/20220311/ترتد-إلى-نحور-مبدعيها-خبير-أمريكي-ينبه-إلى-خطورة-الرد-الروسي-على-العقوبات-الأمريكية--1059748174.html
ترتد إلى نحور مبدعيها... خبير أمريكي ينبه إلى خطورة الرد الروسي على العقوبات الأمريكية
ترتد إلى نحور مبدعيها... خبير أمريكي ينبه إلى خطورة الرد الروسي على العقوبات الأمريكية
أعلنت السلطات الأمريكية فرض عقوبات قاسية على روسيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T06:33+0000
2022-03-11T06:33+0000
2022-03-11T06:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتهدف العقوبات الأمريكية التي انضم إليها حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون إلى إضعاف روسيا اقتصاديًا لكيلا تتمكن من درء الخطر الحربي الآتي من نظام الحكم الأوكراني الذي يديره المتطرفون والنازيون.ولم تواجه روسيا من قبل عقوبات غليظة كالعقوبات الأمريكية الحالية التي تشمل تجميد أموال البنك المركزي الروسي في الخارج.، إلا أنه بإمكان روسيا الصمود أمام هذه العقوبات في حين يتضرر منها مبدعوها في واشنطن وفقا للخبير المالي والاقتصادي الأمريكي جيمس ريكاردس.وأفادت صحيفة "بوليتروسيا" الإلكترونية أن جيمس ريكاردس، وهو مستشار وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سابقا، قال في حديث لـ"ذي ديلي ريكونينغ" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أقدم على خطوة هامة لصد العقوبات الغربية حين حظر تصدير سلع مصنعة ومواد خام محددة إلى الخارج. وأشار الخبير الأمريكي إلى أن الإجراءات التي تقوم روسيا باتخاذها لمواجهة العقوبات توجه ضربة اقتصادية خطيرة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى.على سبيل المثال تستورد الولايات المتحدة وأوروبا الألومينيوم والتيتانيوم والبالاديوم والبلاتين والنيكل والكوبات والنحاس من روسيا. ولا بد من ارتفاع أسعار السلع التي تنتجها أمريكا وأوروبا باستخدام المواد المستوردة من روسيا في حال قلصت روسيا صادراتها. وإذا انخفضت الصادرات الروسية من الأسمدة الأزوتية مثلا، فلا بد من ارتفاع أسعار اللحوم والبيض والحليب إلى حد كبير.وعلى صعيد ذي صلة أكد نائب وزير خارجية روسيا، ألكسندر بانكين، في حديث لصحيفة "ازفستيا" استعداد روسيا لمواجهة العقوبات والقيود الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/تقرير-موديز-الوضع-حول-أوكرانيا-يشكل-خطرا-جسيما-على-الاقتصاد-العالمي--1059721138.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترتد إلى نحور مبدعيها... خبير أمريكي ينبه إلى خطورة الرد الروسي على العقوبات الأمريكية
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أعلنت السلطات الأمريكية فرض عقوبات قاسية على روسيا.
وتهدف العقوبات الأمريكية التي انضم إليها حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون إلى إضعاف روسيا اقتصاديًا لكيلا تتمكن من درء الخطر الحربي الآتي من نظام الحكم الأوكراني الذي يديره المتطرفون والنازيون.
ولم تواجه روسيا من قبل عقوبات غليظة كالعقوبات الأمريكية الحالية التي تشمل تجميد أموال البنك المركزي الروسي في الخارج.، إلا أنه بإمكان روسيا الصمود أمام هذه العقوبات في حين يتضرر منها مبدعوها في واشنطن وفقا للخبير المالي والاقتصادي الأمريكي جيمس ريكاردس.
وأفادت صحيفة "بوليتروسيا" الإلكترونية
أن جيمس ريكاردس، وهو مستشار وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سابقا، قال في حديث لـ"ذي ديلي ريكونينغ"
إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أقدم على خطوة هامة لصد العقوبات الغربية حين حظر تصدير سلع مصنعة ومواد خام محددة إلى الخارج. وأشار الخبير الأمريكي إلى أن الإجراءات التي تقوم روسيا باتخاذها لمواجهة العقوبات توجه ضربة اقتصادية خطيرة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى.
على سبيل المثال تستورد الولايات المتحدة وأوروبا الألومينيوم والتيتانيوم والبالاديوم والبلاتين والنيكل والكوبات والنحاس من روسيا. ولا بد من ارتفاع أسعار السلع التي تنتجها أمريكا وأوروبا باستخدام المواد المستوردة من روسيا في حال قلصت روسيا صادراتها. وإذا انخفضت الصادرات الروسية من الأسمدة الأزوتية مثلا، فلا بد من ارتفاع أسعار اللحوم والبيض والحليب إلى حد كبير.
وعلى صعيد ذي صلة أكد نائب وزير خارجية روسيا، ألكسندر بانكين، في حديث لصحيفة "ازفستيا"
استعداد روسيا لمواجهة العقوبات والقيود الغربية.