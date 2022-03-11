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https://arabic.sputniknews.com/20220311/تقرير-للبنك-الدولي-الأردن-لم-يتأثر-جراء-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-1059748311.html
تقرير للبنك الدولي: الأردن لم يتأثر جراء الأزمة الروسية الأوكرانية
تقرير للبنك الدولي: الأردن لم يتأثر جراء الأزمة الروسية الأوكرانية
ذكر تقرير للبنك الدولي، أن الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب وآمن غذائيا ولم يتأثر جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T06:39+0000
2022-03-11T06:41+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قوله إن البنك الدولي أكد أن الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب وآمن غذائيا ولم يتأثر جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.وأوضح أن الأردن لديه مخزون استراتيجي ممتاز من الحبوب.كما أشار المصدر إلى أن التقرير ذكر أنه يتم إنتاج حوالي 100 ألف طن متري سنويًا من الحبوب في الأردن وهذا يعد ضمن المعدل الطبيعي في تصنيف البنك الدولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/البنك-الدولي-يحول-335-مليون-دولار-إلى-الأردن-1055120531.html
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أخبار الأردن, العالم العربي

تقرير للبنك الدولي: الأردن لم يتأثر جراء الأزمة الروسية الأوكرانية

06:39 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 06:41 GMT 11.03.2022)
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ذكر تقرير للبنك الدولي، أن الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب وآمن غذائيا ولم يتأثر جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قوله إن البنك الدولي أكد أن الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب وآمن غذائيا ولم يتأثر جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
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وأضاف المصدر أنه بناء على تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي حول تأثير الأزمة الروسية-الأوكرانية على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم تصنيف الأردن بأنه غير معرض لأزمة أمن غذائي.

وأوضح أن الأردن لديه مخزون استراتيجي ممتاز من الحبوب.
كما أشار المصدر إلى أن التقرير ذكر أنه يتم إنتاج حوالي 100 ألف طن متري سنويًا من الحبوب في الأردن وهذا يعد ضمن المعدل الطبيعي في تصنيف البنك الدولي.
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