https://arabic.sputniknews.com/20220311/تم-تأجيل-مهرجان-موسكو-السينمائي-إلى-النصف-الثاني-من-عام-2022-1059764304.html
تم تأجيل مهرجان موسكو السينمائي إلى النصف الثاني من عام 2022
تم تأجيل مهرجان موسكو السينمائي إلى النصف الثاني من عام 2022
أعلن مهرجان موسكو السينمائي الدولي، اليوم الجمعة، عن تأجيل مهرجانه السنوي إلى النصف الثاني من العام 2022. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:27+0000
2022-03-11T12:27+0000
2022-03-11T12:28+0000
روسيا
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ونشرت المنظمة على موقعها الرسمي على الانترنت بيانا رسميا جاء فيه: "تم تأجيل موعد مهرجان موسكو السينمائي الدولي الرابع والأربعين إلى النصف الثاني من عام 2022، وسنعلن الموعد الدقيق لاحقًا. ونعرب عن امتناننا لجميع صانعي الأفلام الذين أكدوا مشاركتهم في المهرجان سابقًا، ونأمل أن نرى الجميع في وقت لاحق هذا العام في موسكو".وأشار المنظمون إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بطلب من صانعي الأفلام من مختلف البلدان لإعادة جدولة موعد المهرجان بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا، حيث كان من المفترض أن يتم هذا العام في الفترة من 21 إلى 28 أبريل/ نيسان.وخلص البيان: "في الوضع الحالي، لن يتمكن الكثير منهم من القدوم إلى موسكو أو إرسال أفلامهم وفي بعض الحالات حتى الحصول على موافقة المنتجين للمشاركة في أفلام المهرجان ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
تم تأجيل مهرجان موسكو السينمائي إلى النصف الثاني من عام 2022
12:27 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 12:28 GMT 11.03.2022) تابعنا عبر
أعلن مهرجان موسكو السينمائي الدولي، اليوم الجمعة، عن تأجيل مهرجانه السنوي إلى النصف الثاني من العام 2022.
ونشرت المنظمة على موقعها الرسمي على الانترنت
بيانا رسميا جاء فيه: "تم تأجيل موعد مهرجان موسكو السينمائي الدولي الرابع والأربعين إلى النصف الثاني من عام 2022، وسنعلن الموعد الدقيق لاحقًا. ونعرب عن امتناننا لجميع صانعي الأفلام الذين أكدوا مشاركتهم في المهرجان سابقًا، ونأمل أن نرى الجميع في وقت لاحق هذا العام في موسكو".
وأشار المنظمون إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بطلب من صانعي الأفلام من مختلف البلدان لإعادة جدولة موعد المهرجان بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا، حيث كان من المفترض أن يتم هذا العام في الفترة من 21 إلى 28 أبريل/ نيسان.
وخلص البيان: "في الوضع الحالي، لن يتمكن الكثير منهم من القدوم إلى موسكو أو إرسال أفلامهم وفي بعض الحالات حتى الحصول على موافقة المنتجين للمشاركة في أفلام المهرجان ".