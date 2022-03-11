https://arabic.sputniknews.com/20220311/تم-تأجيل-مهرجان-موسكو-السينمائي-إلى-النصف-الثاني-من-عام-2022-1059764304.html

تم تأجيل مهرجان موسكو السينمائي إلى النصف الثاني من عام 2022

تم تأجيل مهرجان موسكو السينمائي إلى النصف الثاني من عام 2022

أعلن مهرجان موسكو السينمائي الدولي، اليوم الجمعة، عن تأجيل مهرجانه السنوي إلى النصف الثاني من العام 2022. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T12:27+0000

2022-03-11T12:27+0000

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روسيا

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ونشرت المنظمة على موقعها الرسمي على الانترنت بيانا رسميا جاء فيه: "تم تأجيل موعد مهرجان موسكو السينمائي الدولي الرابع والأربعين إلى النصف الثاني من عام 2022، وسنعلن الموعد الدقيق لاحقًا. ونعرب عن امتناننا لجميع صانعي الأفلام الذين أكدوا مشاركتهم في المهرجان سابقًا، ونأمل أن نرى الجميع في وقت لاحق هذا العام في موسكو".وأشار المنظمون إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بطلب من صانعي الأفلام من مختلف البلدان لإعادة جدولة موعد المهرجان بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا، حيث كان من المفترض أن يتم هذا العام في الفترة من 21 إلى 28 أبريل/ نيسان.وخلص البيان: "في الوضع الحالي، لن يتمكن الكثير منهم من القدوم إلى موسكو أو إرسال أفلامهم وفي بعض الحالات حتى الحصول على موافقة المنتجين للمشاركة في أفلام المهرجان ".

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روسيا