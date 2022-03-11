https://arabic.sputniknews.com/20220311/تويتر-يحظر-حساب-آر-تي-مؤقتا-بعد-مزاعم-حول-نشر-قصة-مزيفة-1059766896.html
تويتر يحظر حساب "آر تي" مؤقتا بعد مزاعم حول نشر قصة مزيفة
تويتر يحظر حساب "آر تي" مؤقتا بعد مزاعم حول نشر قصة مزيفة
قالت قناة "آر تي" الروسية، اليوم الجمعة، إن تويتر حظر حسابها لمدة 12 ساعة، مدعيا أن الحساب نشر أخبارا مزيفة عن هجوم روسي مزعوم على مستشفى للولادة في مدينة... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:07+0000
2022-03-11T13:07+0000
2022-03-11T13:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
قناة rt
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سبوتنيك. وأوضحت القناة أن تويتر اعتبر محتواها انتهاكًا للقواعد المعمول بها في المنصة، وهو الإجراء الذي يأتي ضمن سلسلة عقوبات طالت وسائل الإعلام الروسية.وأضافت القناة الروسية إنه تم حظر حساباتها في وقت سابق، على إنستغرام وفيسبوك، كما فرض يوتيوب قيودا على محتواها في بعض الدول.يذكر أن العديد من الزعماء والمسؤولين وبينهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان الحادثة المزيفة والتي تم تصويرها من قبل مخرجين لإدانة روسيا بالهجوم على مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول.واتهمت أوكرانيا والدول الغربية روسيا بالهجوم على مستشفى للولادة في ماريوبول، والذي تبين بعد ذلك أنه تصوير معد وغير حقيقي ولعبت بطولته عارضة الأزياء الأوكرانية ماريانا بودجورسكايا التي قامت بتصوير فيلم حول مستشفى للولادة في ماريوبول.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قناة rt
تويتر يحظر حساب "آر تي" مؤقتا بعد مزاعم حول نشر قصة مزيفة
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قالت قناة "آر تي" الروسية، اليوم الجمعة، إن تويتر حظر حسابها لمدة 12 ساعة، مدعيا أن الحساب نشر أخبارا مزيفة عن هجوم روسي مزعوم على مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول الأوكرانية.
سبوتنيك
. وأوضحت القناة أن تويتر اعتبر محتواها انتهاكًا للقواعد المعمول بها في المنصة، وهو الإجراء الذي يأتي ضمن سلسلة عقوبات طالت وسائل الإعلام الروسية.
وأضافت القناة الروسية إنه تم حظر حساباتها في وقت سابق، على إنستغرام وفيسبوك، كما فرض يوتيوب قيودا على محتواها في بعض الدول.
يذكر أن العديد من الزعماء والمسؤولين وبينهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان الحادثة المزيفة
والتي تم تصويرها من قبل مخرجين لإدانة روسيا بالهجوم على مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول.
واتهمت أوكرانيا والدول الغربية روسيا بالهجوم على مستشفى للولادة في ماريوبول، والذي تبين بعد ذلك أنه تصوير معد وغير حقيقي ولعبت بطولته عارضة الأزياء الأوكرانية ماريانا بودجورسكايا التي قامت بتصوير فيلم حول مستشفى للولادة في ماريوبول.