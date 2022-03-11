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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/تويتر-يحظر-حساب-آر-تي-مؤقتا-بعد-مزاعم-حول-نشر-قصة-مزيفة-1059766896.html
تويتر يحظر حساب "آر تي" مؤقتا بعد مزاعم حول نشر قصة مزيفة
تويتر يحظر حساب "آر تي" مؤقتا بعد مزاعم حول نشر قصة مزيفة
قالت قناة "آر تي" الروسية، اليوم الجمعة، إن تويتر حظر حسابها لمدة 12 ساعة، مدعيا أن الحساب نشر أخبارا مزيفة عن هجوم روسي مزعوم على مستشفى للولادة في مدينة... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:07+0000
2022-03-11T13:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
قناة rt
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سبوتنيك. وأوضحت القناة أن تويتر اعتبر محتواها انتهاكًا للقواعد المعمول بها في المنصة، وهو الإجراء الذي يأتي ضمن سلسلة عقوبات طالت وسائل الإعلام الروسية.وأضافت القناة الروسية إنه تم حظر حساباتها في وقت سابق، على إنستغرام وفيسبوك، كما فرض يوتيوب قيودا على محتواها في بعض الدول.يذكر أن العديد من الزعماء والمسؤولين وبينهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان الحادثة المزيفة والتي تم تصويرها من قبل مخرجين لإدانة روسيا بالهجوم على مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول.واتهمت أوكرانيا والدول الغربية روسيا بالهجوم على مستشفى للولادة في ماريوبول، والذي تبين بعد ذلك أنه تصوير معد وغير حقيقي ولعبت بطولته عارضة الأزياء الأوكرانية ماريانا بودجورسكايا التي قامت بتصوير فيلم حول مستشفى للولادة في ماريوبول.
سبوتنيك عربي
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قناة rt

تويتر يحظر حساب "آر تي" مؤقتا بعد مزاعم حول نشر قصة مزيفة

13:07 GMT 11.03.2022
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جناح وكالة الأنباء والتلفزيون الدولية آر تي (RT) في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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قالت قناة "آر تي" الروسية، اليوم الجمعة، إن تويتر حظر حسابها لمدة 12 ساعة، مدعيا أن الحساب نشر أخبارا مزيفة عن هجوم روسي مزعوم على مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول الأوكرانية.
سبوتنيك. وأوضحت القناة أن تويتر اعتبر محتواها انتهاكًا للقواعد المعمول بها في المنصة، وهو الإجراء الذي يأتي ضمن سلسلة عقوبات طالت وسائل الإعلام الروسية.
وأضافت القناة الروسية إنه تم حظر حساباتها في وقت سابق، على إنستغرام وفيسبوك، كما فرض يوتيوب قيودا على محتواها في بعض الدول.
يذكر أن العديد من الزعماء والمسؤولين وبينهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان الحادثة المزيفة والتي تم تصويرها من قبل مخرجين لإدانة روسيا بالهجوم على مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول.
واتهمت أوكرانيا والدول الغربية روسيا بالهجوم على مستشفى للولادة في ماريوبول، والذي تبين بعد ذلك أنه تصوير معد وغير حقيقي ولعبت بطولته عارضة الأزياء الأوكرانية ماريانا بودجورسكايا التي قامت بتصوير فيلم حول مستشفى للولادة في ماريوبول.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:47 GMT
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