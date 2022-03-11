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الادعاء العام في روسيا يطلب من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220311/حركة-أسعار-النفط-والغاز-1059762051.html
حركة أسعار النفط والغاز
حركة أسعار النفط والغاز
شهدت أسعار النفظ والغاز الطبيعي ارتفاعا حادا بعد العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:41+0000
2022-03-11T11:42+0000
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انفوجرافيك, инфографика

حركة أسعار النفط والغاز

11:41 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 11:42 GMT 11.03.2022)
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شهدت أسعار النفظ والغاز الطبيعي ارتفاعا حادا بعد العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية، وما تبعها من محاولات الغرب فرض عقوبات أحادية ضد روسيا.
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:47 GMT
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