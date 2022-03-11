https://arabic.sputniknews.com/20220311/حركة-أسعار-النفط-والغاز-1059762051.html
حركة أسعار النفط والغاز
حركة أسعار النفط والغاز
شهدت أسعار النفظ والغاز الطبيعي ارتفاعا حادا بعد العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:41+0000
2022-03-11T11:41+0000
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انفوجرافيك
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حركة أسعار النفط والغاز
11:41 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 11:42 GMT 11.03.2022) تابعنا عبر
شهدت أسعار النفظ والغاز الطبيعي ارتفاعا حادا بعد العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية، وما تبعها من محاولات الغرب فرض عقوبات أحادية ضد روسيا.