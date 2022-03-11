https://arabic.sputniknews.com/20220311/خبير-برازيلي-خطة-سرية-أوكرانية-تؤكد-شرعية-تنفيذ-العملية-العسكرية-الروسية-1059753361.html
خبير برازيلي: خطة سرية أوكرانية تؤكد شرعية تنفيذ العملية العسكرية الروسية
خبير برازيلي: خطة سرية أوكرانية تؤكد شرعية تنفيذ العملية العسكرية الروسية
رأى الخبير البرازيلي لوكاس ليروس أن خططا سرية لنظام الحكم الأوكراني تؤكد شرعية العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T09:19+0000
2022-03-11T09:19+0000
2022-03-11T09:19+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059752012_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ebc6d627730379ea17a9c19d5841ac43.jpg
وأفاد تقرير استخباراتي نشرته الحكومة الروسية في يوم 9 مارس/آذار 2022 أن السلطات الأوكرانية خططت لشن هجوم مميت جديد على سكان منطقة دونباس الناطقين باللغة الروسية في فبراير/شباط 2022.وكشف نظام الحكم الأوكراني عن وجود هذه الخطة بطريقة غير مباشرة عندما استأنفت قواته قصف مدن وبلدات تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في فبراير2022. وإزاء ذلك لم تر روسيا مفرا من بدء العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في 24 فبراير قبل أن يبدأ نظام الحكم في أوكرانيا عمليته ضد الروس في منطقة دونباس والتي كان يجب أن تنتهي في 28 فبراير باحتلال مدينتي دونيتسك ولوغانسك ومقتل الألوف.وبعد بدء العملية العسكرية الروسية سارع الغرب إلى تأكيد تأييده لنظام الحكم الأوكراني، معلنا فرض عقوبات جديدة على روسيا.ونقلت صحيفة "بوليتروسيا" عن الخبير البرازيلي قوله إن من السذاجة الظن بأن الغرب يستطيع أن يغير موقفه حيال ما يجري في أوكرانيا في وقت قريب، ولكن المعلومات المتوفرة عما خطط له نظام الحكم الأوكراني توفر الذريعة لإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا لأن العملية العسكرية الروسية هدفت إلى منع ارتكاب جرائم القتل ضد الناس في أوكرانيا.ووضع نظام الحكم الأوكراني خطته لـ"حل مسألة دونباس" معتقدا بأن روسيا لن ترد، ولكن مخططي الحرب في العاصمة الأوكرانية كييف أخطأوا، حيث سارعت روسيا إلى القيام بردّ لمنع إبادة شعبها ووقف زحف الغرب نحو حدودها كما أشار إلى ذلك لوكاس ليروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/وزير-الدفاع-الروسي-يعلن-اكتمال-تعزيز-الحدود-الغربية-للبلاد-1059751458.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059752012_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0fd259c2de81ddba603cf1b10e98a9b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, اقتصاد
خبير برازيلي: خطة سرية أوكرانية تؤكد شرعية تنفيذ العملية العسكرية الروسية
تابعنا عبر
رأى الخبير البرازيلي لوكاس ليروس أن خططا سرية لنظام الحكم الأوكراني تؤكد شرعية العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.
وأفاد تقرير استخباراتي نشرته الحكومة الروسية في يوم 9 مارس/آذار 2022 أن السلطات الأوكرانية خططت لشن هجوم مميت جديد على سكان منطقة دونباس الناطقين باللغة الروسية في فبراير/شباط 2022.
وكشف نظام الحكم الأوكراني عن وجود هذه الخطة بطريقة غير مباشرة عندما استأنفت قواته قصف مدن وبلدات تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في فبراير2022. وإزاء ذلك لم تر روسيا مفرا من بدء العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في 24 فبراير قبل أن يبدأ نظام الحكم في أوكرانيا عمليته ضد الروس في منطقة دونباس والتي كان يجب أن تنتهي في 28 فبراير باحتلال مدينتي دونيتسك ولوغانسك ومقتل الألوف.
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية سارع الغرب إلى تأكيد تأييده لنظام الحكم الأوكراني، معلنا فرض عقوبات جديدة على روسيا.
ونقلت صحيفة "بوليتروسيا" عن الخبير البرازيلي
قوله إن من السذاجة الظن بأن الغرب يستطيع أن يغير موقفه حيال ما يجري في أوكرانيا في وقت قريب، ولكن المعلومات المتوفرة عما خطط له نظام الحكم الأوكراني توفر الذريعة لإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا لأن العملية العسكرية الروسية هدفت إلى منع ارتكاب جرائم القتل ضد الناس في أوكرانيا.
ووضع نظام الحكم الأوكراني خطته لـ"حل مسألة دونباس" معتقدا بأن روسيا لن ترد، ولكن مخططي الحرب في العاصمة الأوكرانية كييف أخطأوا، حيث سارعت روسيا إلى القيام بردّ لمنع إبادة شعبها ووقف زحف الغرب نحو حدودها كما أشار إلى ذلك لوكاس ليروس.