https://arabic.sputniknews.com/20220311/دولة-عربية-توقف-نشر-الإعلان-اليومي-لإصابات-ووفيات-كورونا-على-مواقع-التواصل-1059768206.html
دولة عربية توقف نشر الإعلان اليومي لإصابات ووفيات كورونا على مواقع التواصل
دولة عربية توقف نشر الإعلان اليومي لإصابات ووفيات كورونا على مواقع التواصل
أعلنت دولة عربية وقف نشر الإعلان اليومي لتطورات الوضع الصحي المحلي فيما يخص حالات "كوفيد-19" في الحسابات الرسمية التابعة لوزارة الصحة على وسائل التواصل... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:29+0000
2022-03-11T13:29+0000
2022-03-11T13:29+0000
أخبار الكويت اليوم
فيروس كورونا
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ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، قوله إنه تقرر وقف نشر الإعلان اليومي لتطورات الوضع الصحي المحلي في دولة الكويت فيما يخص حالات "كوفيد-19" في الحسابات الرسمية لوزارة الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف أن النشر سيقتصر فقط على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل.وأكد السند أن ذلك يأتي في ظل تحسن مؤشرات تقييم الوضع الوبائي في البلاد.يذكر أن وزارة الصحة الكويتية ومنذ رصد أولى حالات كورونا في البلاد واصلت نشر التقرير بشكل يومي، حرصا على إطلاع المجتمع بمستجدات مؤشرات الوضع الوبائي المحلي.وقد استمر إعداد هذا التقرير اليومي على مدار أكثر من سنتين، وبنحو 747 يوما بشكل مستمر منذ 24 فبراير/شباط 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الأمة-الكويتي-يقر-رفع-قيود-كورونا-1058293199.html
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أخبار الكويت اليوم, فيروس كورونا
دولة عربية توقف نشر الإعلان اليومي لإصابات ووفيات كورونا على مواقع التواصل
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أعلنت دولة عربية وقف نشر الإعلان اليومي لتطورات الوضع الصحي المحلي فيما يخص حالات "كوفيد-19" في الحسابات الرسمية التابعة لوزارة الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية
عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، قوله إنه تقرر وقف نشر الإعلان اليومي لتطورات الوضع الصحي المحلي في دولة الكويت فيما يخص حالات "كوفيد-19" في الحسابات الرسمية لوزارة الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن النشر سيقتصر فقط على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وأكد السند أن ذلك يأتي في ظل تحسن مؤشرات تقييم الوضع الوبائي في البلاد.
يذكر أن وزارة الصحة الكويتية ومنذ رصد أولى حالات كورونا
في البلاد واصلت نشر التقرير بشكل يومي، حرصا على إطلاع المجتمع بمستجدات مؤشرات الوضع الوبائي المحلي.
وقد استمر إعداد هذا التقرير اليومي على مدار أكثر من سنتين، وبنحو 747 يوما بشكل مستمر منذ 24 فبراير/شباط 2020.