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بايدن: الولايات المتحدة تلغي العلاقات التجارية "الطبيعية والدائمة" مع روسيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/دول-السبع-توافق-على-منع-روسيا-من-التمويل-الدولي-بما-فيها-صندوق-النقد-الدولي-1059778472.html
دول "السبع" توافق على منع روسيا من التمويل الدولي بما فيها صندوق النقد الدولي
دول "السبع" توافق على منع روسيا من التمويل الدولي بما فيها صندوق النقد الدولي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة "السبع" وافقت على منع روسيا من الوصول إلى التمويل من خلال المؤسسات الدولية، بما في ذلك ومن صندوق النقد الدولي... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T16:10+0000
2022-03-11T16:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض: "اتفق قادة دول مجموعة السبع على ضمان عدم منح روسيا الفرصة لتلقي التمويل من المؤسسات المالية الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".واستبعدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أمس الخميس، أن تتمكن روسيا من استخدام حقوق السحب الخاصة في الصندوق بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/صندوق-النقد-الدولي-يستبعد-إمكانية-استخدام-روسيا-حقوق-السحب-الخاصة-بالصندوق-بسبب-العقوبات-1059747115.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

دول "السبع" توافق على منع روسيا من التمويل الدولي بما فيها صندوق النقد الدولي

16:10 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 16:26 GMT 11.03.2022)
© AFP 2022 / DANIEL SLIMصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / DANIEL SLIM
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة "السبع" وافقت على منع روسيا من الوصول إلى التمويل من خلال المؤسسات الدولية، بما في ذلك ومن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض: "اتفق قادة دول مجموعة السبع على ضمان عدم منح روسيا الفرصة لتلقي التمويل من المؤسسات المالية الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

واستبعدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أمس الخميس، أن تتمكن روسيا من استخدام حقوق السحب الخاصة في الصندوق بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
صندوق النقد الدولي يستبعد إمكانية استخدام روسيا حقوق السحب الخاصة بالصندوق بسبب العقوبات
04:55 GMT
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:07 GMT
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