دول "السبع" توافق على منع روسيا من التمويل الدولي بما فيها صندوق النقد الدولي
16:10 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 16:26 GMT 11.03.2022)
© AFP 2022 / DANIEL SLIMصندوق النقد الدولي، 2020
© AFP 2022 / DANIEL SLIM
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة "السبع" وافقت على منع روسيا من الوصول إلى التمويل من خلال المؤسسات الدولية، بما في ذلك ومن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض: "اتفق قادة دول مجموعة السبع على ضمان عدم منح روسيا الفرصة لتلقي التمويل من المؤسسات المالية الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
واستبعدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أمس الخميس، أن تتمكن روسيا من استخدام حقوق السحب الخاصة في الصندوق بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
واستبعدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أمس الخميس، أن تتمكن روسيا من استخدام حقوق السحب الخاصة في الصندوق بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.