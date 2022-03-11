https://arabic.sputniknews.com/20220311/دول-السبع-توافق-على-منع-روسيا-من-التمويل-الدولي-بما-فيها-صندوق-النقد-الدولي-1059778472.html

دول "السبع" توافق على منع روسيا من التمويل الدولي بما فيها صندوق النقد الدولي

دول "السبع" توافق على منع روسيا من التمويل الدولي بما فيها صندوق النقد الدولي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة "السبع" وافقت على منع روسيا من الوصول إلى التمويل من خلال المؤسسات الدولية، بما في ذلك ومن صندوق النقد الدولي... 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T16:10+0000

2022-03-11T16:10+0000

2022-03-11T16:26+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض: "اتفق قادة دول مجموعة السبع على ضمان عدم منح روسيا الفرصة لتلقي التمويل من المؤسسات المالية الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".واستبعدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أمس الخميس، أن تتمكن روسيا من استخدام حقوق السحب الخاصة في الصندوق بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/صندوق-النقد-الدولي-يستبعد-إمكانية-استخدام-روسيا-حقوق-السحب-الخاصة-بالصندوق-بسبب-العقوبات-1059747115.html

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