https://arabic.sputniknews.com/20220311/دونيتسك-المدفعية-الأوكرانية-تستهدف-مناطق-مأهولة-بعشرات-القذائف-1059747510.html
دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تستهدف مناطق مأهولة بعشرات القذائف
دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تستهدف مناطق مأهولة بعشرات القذائف
أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن المدفعية الأوكرانية قصفت منطقة غورلوفكا بعشرات... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T06:03+0000
2022-03-11T06:03+0000
2022-03-11T06:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار بيانا قال فيه: "القوات الاوكرانية أطلقت 40 صاروخا من طراز غراد 21 على مدينة غورلوفكا".وبحسب البيان: "قامت القوات الأوكرانية بالقصف بعدة صواريخ أرض أرض استهدفت الأماكن السكنية في منطقة أزوريانوفكا دون وقوع إصابات في الأرواح".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تستهدف مناطق مأهولة بعشرات القذائف
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أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن المدفعية الأوكرانية قصفت منطقة غورلوفكا بعشرات الصواريخ.
وأصدر المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار بيانا قال فيه: "القوات الاوكرانية أطلقت 40 صاروخا من طراز غراد 21 على مدينة غورلوفكا".
وبحسب البيان: "قامت القوات الأوكرانية بالقصف بعدة صواريخ أرض أرض استهدفت الأماكن السكنية في منطقة أزوريانوفكا دون وقوع إصابات في الأرواح".
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.