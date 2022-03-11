عربي
الدفاع الروسية: قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تسيطر على مدينة فولنوفاخا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/دونيتسك-المدفعية-الأوكرانية-تستهدف-مناطق-مأهولة-بعشرات-القذائف-1059747510.html
دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تستهدف مناطق مأهولة بعشرات القذائف
دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تستهدف مناطق مأهولة بعشرات القذائف
أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن المدفعية الأوكرانية قصفت منطقة غورلوفكا بعشرات... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T06:03+0000
2022-03-11T06:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059654846_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_a0fdc4e0a26efae1c9806f9bcf69168f.jpg
وأصدر المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار بيانا قال فيه: "القوات الاوكرانية أطلقت 40 صاروخا من طراز غراد 21 على مدينة غورلوفكا".وبحسب البيان: "قامت القوات الأوكرانية بالقصف بعدة صواريخ أرض أرض استهدفت الأماكن السكنية في منطقة أزوريانوفكا دون وقوع إصابات في الأرواح".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059654846_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_8590d39e45e61122f99cf3a1d2905e36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تستهدف مناطق مأهولة بعشرات القذائف

06:03 GMT 11.03.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن المدفعية الأوكرانية قصفت منطقة غورلوفكا بعشرات الصواريخ.
وأصدر المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار بيانا قال فيه: "القوات الاوكرانية أطلقت 40 صاروخا من طراز غراد 21 على مدينة غورلوفكا".
وبحسب البيان: "قامت القوات الأوكرانية بالقصف بعدة صواريخ أرض أرض استهدفت الأماكن السكنية في منطقة أزوريانوفكا دون وقوع إصابات في الأرواح".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала