https://arabic.sputniknews.com/20220311/رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-تكشف-عن-قرار-جديد-سيتخذه-بايدن-ضد-روسيا-1059773963.html

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تكشف عن قرار جديد سيتخذه بايدن ضد روسيا

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تكشف عن قرار جديد سيتخذه بايدن ضد روسيا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن إدراة الرئيس بايدن تفكر في قرار جديد بشأن روسيا، في إطار العقوبات التي تستهدف إيقاف العملية العسكرية الخاصة... 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T14:48+0000

2022-03-11T14:48+0000

2022-03-11T14:48+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن إدارة بايدن سيلغي وضع "الدولة الأولى بالرعاية" لروسيا بعد عمليتها العسكرية، وفقا لوكالة رويترز.وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن بايدن سيدعو اليوم الجمعة إلى إنهاء "العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا" وزيادة الرسوم على الواردات الروسية.وقاعدة الدولة الأولى بالرعاية تهدف إلى منع كل تمييز قائم على الجنسيّة ضدّ مستثمري الدولة الأجنبية، فهي تلزم البلد المضيف بحدود معيّنة ينتهجها في سياسته الاستثمارية الحالية والمستقبلية وتمنعه من تمييز مستثمري دولة أجنبيّة على حساب مستثمري دول أجنبيّة أخرى.وتعتبر معاملة الدّولة الأولى بالرّعاية إحدى الركائز الأساسية في المبادلات التجارية الدولية خاصة في إطار الغات GATT والمنظمة العالمية للتجارة.وتقوم قاعدة الدّولة الأولى بالرّعاية على أنّ البلد المضيف يمنح مستثمري دولة أجنبيّة المعاملة نفسها التي يمنحها في حالات مماثلة لمستثمري جميع الدّول الأجنبيّة الأخرى في إقليمه. ويمكن تطبيق هذه القاعدة على أيّ أنشطة مرتبطة بالاستثمارات مثل الاستغلال، والإدارة، والاستخدام، والبيع والتّصفية.وتهدف هذه القاعدة إلى تحقيق المساواة بين الدول و إلغاء التمييز في العلاقات التجارية، فهو يتم تطبيقه بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات من قبل الدولة الراغبة في الاستفادة منه.وكان المتحدث الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، قال اليوم الجمعة، إن الكرملين يعتقد أن مساعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد روسيا يمكن أن تستمر لفترة طويلة، وأن هذه العقوبات كان يمكن أن تفرض بغض النظر عن العملية الخاصة في أوكرانيا.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لليوم الـ16 على التوالي، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين تعرضوا، خلال 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/بيسكوف-المساعي-الأمريكية-لفرض-عقوبات-ضد-روسيا-قد-تستمر-لفترة-طويلة-1059763066.html

https://arabic.sputniknews.com/20220311/الناتو-لا-أحد-يريد-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لأن-أثرها-يشمل-الجميع-1059769269.html

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