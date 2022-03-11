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الصين تعرض لعب دور إيجابي في التوصل لسلام بين روسيا وأوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
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الصين تعرض لعب دور إيجابي في التوصل لسلام بين روسيا وأوكرانيا
الصين تعرض لعب دور إيجابي في التوصل لسلام بين روسيا وأوكرانيا
قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، اليوم الجمعة، إن بكين لديها رأيها الخاص وهي مستعدة للعب دور إيجابي مع المجتمع الدولي في عودة السلام. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T02:53+0000
2022-03-11T03:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال رئيس الوزراء الصيني، في ختام الدورة البرلمانية السنوية، إن بكين تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق. وأضاف لي: ندعم كل الجهود التي من شأنها أن تفضي إلى حل سلمي للأزمة"، لافتا إلى أن العقوبات ستؤثر سلبا على انتعاش الاقتصاد العالمي وعلى جميع البلدان.
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أخبار أوكرانيا

الصين تعرض لعب دور إيجابي في التوصل لسلام بين روسيا وأوكرانيا

02:53 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 03:25 GMT 11.03.2022)
© AFP 2022 / Noel Celisالجلسة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين 25 مايو 2020
الجلسة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
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قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، اليوم الجمعة، إن بكين لديها رأيها الخاص وهي مستعدة للعب دور إيجابي مع المجتمع الدولي في عودة السلام.
وقال رئيس الوزراء الصيني، في ختام الدورة البرلمانية السنوية، إن بكين تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق.
وأضاف لي: ندعم كل الجهود التي من شأنها أن تفضي إلى حل سلمي للأزمة"، لافتا إلى أن العقوبات ستؤثر سلبا على انتعاش الاقتصاد العالمي وعلى جميع البلدان.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:58 GMT
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