https://arabic.sputniknews.com/20220311/رئيس-الوزراء-الصيني-بكين-لديها-رأيها-الخاص-وهي-مستعدة-للعب-دور-إيجابي-في-عودة-السلام-1059746342.html
الصين تعرض لعب دور إيجابي في التوصل لسلام بين روسيا وأوكرانيا
الصين تعرض لعب دور إيجابي في التوصل لسلام بين روسيا وأوكرانيا
قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، اليوم الجمعة، إن بكين لديها رأيها الخاص وهي مستعدة للعب دور إيجابي مع المجتمع الدولي في عودة السلام. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T02:53+0000
2022-03-11T02:53+0000
2022-03-11T03:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال رئيس الوزراء الصيني، في ختام الدورة البرلمانية السنوية، إن بكين تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق. وأضاف لي: ندعم كل الجهود التي من شأنها أن تفضي إلى حل سلمي للأزمة"، لافتا إلى أن العقوبات ستؤثر سلبا على انتعاش الاقتصاد العالمي وعلى جميع البلدان.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الصين تعرض لعب دور إيجابي في التوصل لسلام بين روسيا وأوكرانيا
02:53 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 03:25 GMT 11.03.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، اليوم الجمعة، إن بكين لديها رأيها الخاص وهي مستعدة للعب دور إيجابي مع المجتمع الدولي في عودة السلام.
وقال رئيس الوزراء الصيني، في ختام الدورة البرلمانية السنوية، إن بكين تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق.
وأضاف لي: ندعم كل الجهود التي من شأنها أن تفضي إلى حل سلمي للأزمة"، لافتا إلى أن العقوبات ستؤثر سلبا على انتعاش الاقتصاد العالمي وعلى جميع البلدان.