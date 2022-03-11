https://arabic.sputniknews.com/20220311/رئيس-منظمة-إفريقية-الغرب-يعيش-ساعاته-الأخيرة-والأحداث-في-أوكرانيا-بدأها-الناتو-1059763885.html

رئيس منظمة إفريقية: الغرب يعيش ساعاته الأخيرة والأحداث في أوكرانيا بدأها الناتو

رئيس منظمة إفريقية: الغرب يعيش ساعاته الأخيرة والأحداث في أوكرانيا بدأها الناتو

اعتبر رئيس منظمة "طوارئ إفريقية" غير الحكومية، كيمي سيبا، أن الغرب يعيش ساعاته الأخيرة وأن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا هي حرب بدأها الغرب والناتو. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T12:19+0000

2022-03-11T12:19+0000

2022-03-11T12:19+0000

روسيا

العالم

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موسكو – سبوتنيك. وقال سيبا في مقابلة مع سبوتنيك: "بالنسبة لي، الغرب يعيش ساعاته الأخيرة. ما يحدث اليوم في أوكرانيا ليس حربًا شنتها روسيا، ولكن حربًا بدأها الناتو مع أضرار جانبية كبيرة للشعب الأوكراني".وأضاف "لقد تم استغلال أوكرانيا لسنوات عديدة من قبل النخبة الغربية الفاسدة، التي تريد السيطرة على العالم وتطويق روسيا".وحول الدرس المستخلص من الأحداث الأخيرة في أوكرانيا قال سيبا "لا ينبغي لأي بلد أن يوافق على أن يكون دمية قوة أخرى، لأنه بمجرد أن تشتعل النيران في بلدك فإن أولئك الذين استغلوك لن يساعدوك. زيلنسكي يكتشف ذلك الآن".وأشار سيبا أن البلدان الأفريقية تتمتع بفرصة تاريخية لتغيير مسار سياستها والدفاع عن سيادتها عبر" قطع القيود التي تربط إفريقيا بالسادة الغربي".وأوضح "الأحداث الأخيرة في أوكرانيا تفضح جرائم الغرب ومنها مختبرات أسلحة بيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا؛ وكل هذا يجبر الأفارقة الشك أكثر بنوايا الغرب الحقيقية".وأكد سيبا أن ثقة الشعوب الإفريقية للغرب تشهد أزمة في الفترة الأخيرة والتأكيد على ذلك، المظاهرات المعادية للغرب التي نشبت في العديد من دول غرب أفريقيا؛ منوها أن الانقلابات التي حصلت مؤخرا في أفريقيا هي نتيجة رفض الشعب تحكم الغرب بالبلدان الإفريقية.وتابع "أنا لا أدافع عن الانقلابات ولكن عندما يكون وطنك رهينة لدمية تتحكم بها النخبة الغربية، فإن الرغبة في إسقاط هذه الدمية الغربية ليست جريمة".وأشار سيبا "أنه عندما تواجه أوروبا صعوبات في الحصول على بعض الموارد، فإنها دائمًا ما تتجه نحو أفريقيا لتوسيع عملية نهب الموارد وبالتالي توسيع عملية زعزعة استقرار المناطق التي توجد فيها هذه الموارد".وأفاد بأن زيارته لموسكو تأتي بصدد رفض منظمته الصورة العدائية التي يرسمها الغرب عن روسيا ورغبتهم بتعزيز العلاقة بين شعوب أفريقيا وروسيا في ظل هذه الظروف الصعبة.وحول لقائه بنائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، قال سيبا: "ناقشنا عددًا من الجوانب السياسية والجيوسياسية والفنية، وكنا سعداء للغاية لمعرفة أن الجانب الروسي سمعنا وفهمنا ويقدر العمل الذي نقوم به".هذا وتعززت العلاقة بين روسيا ودول القارة الإفريقية في مجالات عديدة حيث كان قد أكد نائب الرئيس التنفيذي في البنك الأفريقي للصادرات والواردات أن "روسيا ليست غريبة عن أفريقيا، فقد دعمت البلدان الأفريقية بقوة في جهودها من أجل الاستقلال ".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح أن بلاده تشارك في مبادرة لتخفيف عبء ديون البلدان الأفريقية. وحتى الآن، تجاوز المبلغ الإجمالي لعمليات شطب الديون الـ 20 مليار دولار.واستضافت مدينة سوتشي، يومي 23- 24 تشرين الأول/أكتوبر 2020، قمة "روسيا - أفريقيا" برئاسة مشتركة للرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، وكذلك المنتدى "الروسي الأفريقي"، في حدث يُعد الأول بمثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية. ومن المتوقع أن تنعقد قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية في نهاية 2022.

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