https://arabic.sputniknews.com/20220311/زيلينسكي-تحدثت-مع-بايدن-وأطلعته-على-الوضع-في-أوكرانيا-1059776522.html
زيلينسكي: تحدثت مع بايدن واتفقنا على زيادة الدعم الدفاعي
زيلينسكي: تحدثت مع بايدن واتفقنا على زيادة الدعم الدفاعي
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأطلعه على الوضع في أوكرانيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T15:35+0000
2022-03-11T15:35+0000
2022-03-11T16:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن بايدن وافق على تقديم المزيد من الدعم الدفاعي والعقوبات ضد الجانب الروسي.وتابع زيلينسكي: "اتفقنا على خطوات أخرى لدعم الدفاع عن أوكرانيا وزيادة العقوبات ضد روسيا". من دون تقديم المزيد من التفاصيل.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/انتهاء-الاجتماع-بين-لوكاشينكو-وبوتين-1059776697.html
https://arabic.sputniknews.com/20220311/تغطية-مباشرة-اليوم-السادس-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059746735.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: تحدثت مع بايدن واتفقنا على زيادة الدعم الدفاعي
15:35 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 16:08 GMT 11.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأطلعه على الوضع في أوكرانيا.
وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن بايدن وافق على تقديم المزيد من الدعم الدفاعي والعقوبات ضد الجانب الروسي.
وقال زيلينسكي في تغريدة على" تويتر" "قدمت (لبيايدن) تقييما حول الوضع في ساحة المعركة".
وتابع زيلينسكي: "اتفقنا على خطوات أخرى لدعم الدفاع عن أوكرانيا وزيادة العقوبات ضد روسيا
". من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.