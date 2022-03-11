https://arabic.sputniknews.com/20220311/زيلينسكي-يشعر-بخيبة-أمل-من-قرارات-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-أوكرانيا-1059771801.html
زيلينسكي يشعر بخيبة أمل من قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا
زيلينسكي يشعر بخيبة أمل من قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي، إنه يشعر بخيبة أمل إزاء قرارات أولئك الذين اجتمعوا بشأن أوكرانيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T14:05+0000
2022-03-11T14:05+0000
2022-03-11T14:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال زيلينسكي: "بالأمس، تم عقد اجتماع مهم للغاية لزعماء دول الاتحاد الأوروبي. اجتماع طويل وموضوعي، نعرف ما قاله جميع القادة في هذا الاجتماع. من تحدث على وجه التحديد، ومن دعمنا، ومن كان صامتًا، كيف نقيم القرارات؟ ببساطة نحتاج إلى دعم أقوى، هذا ليس ما ننتظره".وأضاف زيلينسكي أنه من الضروري أن يتطابق قرار السياسيين مع رأي شعوبهم الأوروبية.وتابع: "على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد. يجب أن يفعل المزيد لنا ولأوكرانيا ولنفسه. نحن ننتظر ذلك".في وقت سابق، قال الرئيس الليتواني، غيتاناس ناوسيدا، قبل اليوم الثاني من القمة الأوروبية غير الرسمية في فرنسا أن قادة الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على منح أوكرانيا عضوية في الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/عضو-في-البرلمان-الأوكراني-زيلينسكي-موجود-في-الخارج-منذ-وقت-بعيد-1059761897.html
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روسيا
زيلينسكي يشعر بخيبة أمل من قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي، إنه يشعر بخيبة أمل إزاء قرارات أولئك الذين اجتمعوا بشأن أوكرانيا.
وقال زيلينسكي: "بالأمس، تم عقد اجتماع مهم للغاية لزعماء دول الاتحاد الأوروبي. اجتماع طويل وموضوعي، نعرف ما قاله جميع القادة في هذا الاجتماع. من تحدث على وجه التحديد، ومن دعمنا، ومن كان صامتًا، كيف نقيم القرارات؟ ببساطة نحتاج إلى دعم أقوى، هذا ليس ما ننتظره".
وأضاف زيلينسكي أنه من الضروري أن يتطابق قرار السياسيين مع رأي شعوبهم الأوروبية.
"نحن نعرف رأي الشعوب، وكل سياسي يعرف ذلك جيدًا. في البلدان المختلفة، الأرقام ليست هي نفسها. لكن هناك استطلاعات للرأي، وهناك الكثير من الدعم، 60% على الأقل يؤيدوننا".
فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني
وتابع: "على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد. يجب أن يفعل المزيد لنا ولأوكرانيا ولنفسه. نحن ننتظر ذلك".
في وقت سابق، قال الرئيس الليتواني، غيتاناس ناوسيدا، قبل اليوم الثاني من القمة الأوروبية غير الرسمية في فرنسا أن قادة الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على منح أوكرانيا عضوية في الاتحاد الأوروبي.