https://arabic.sputniknews.com/20220311/ستاندرد-آند-بورز-500-يتراجع-بعد-هبوط-أسهم-شركات-التكنولوجيا-1059786899.html

"ستاندرد آند بورز 500" يتراجع بعد هبوط أسهم شركات التكنولوجيا

"ستاندرد آند بورز 500" يتراجع بعد هبوط أسهم شركات التكنولوجيا

شهد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" انخفاضا، اليوم الجمعة، بعد أن قادت أسهم التكنولوجيا والنمو انخفاضا واسعا، في الوقت الذي تحول فيه الاهتمام إلى اجتماع السياسة... 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T21:43+0000

2022-03-11T21:43+0000

2022-03-11T21:43+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

اقتصاد

مجتمع

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وفي ختام أسبوع متقلب، ارتفعت المؤشرات في بداية التعامل، بعد أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن هناك "تحولات إيجابية معينة" في المحادثات مع أوكرانيا، دون تقديم أي تفاصيل، لكن الأسهم هبطت بعد ذلك خلال الجلسة، وفقا لوكالة "رويترز".وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عند الإغلاق 55.08 نقطة أو 1.29 بالمئة إلى 4204.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع 294.44 نقطة أو 2.19 بالمئة إلى 12835.53 نقطة، بحسب بيانات أولية.وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي 239.03 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 32935.04.وامتد تراجع أسهم الشركات العملاقة، مثل "آبل" و"تسلا" إلى المؤشر "ستاندر أند بورز 500".وتراجعت أسهم "ميتا بلاتفورمز"، بعد أن رفعت روسيا دعوى جنائية ضد الشركة المالكة لموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بعد أن غيرت الشبكة الاجتماعية قواعد خطاب الكراهية، للسماح للمستخدمين بالدعوة إلى "الموت للغزاة الروس" في سياق الحرب مع أوكرانيا.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220208/ستاندرد-آند-بورز-أسعار-النفط-العالمية-ستتجاوز-100-دولار-حال-فرض-عقوبات-على-روسيا-1058233630.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, اقتصاد, مجتمع