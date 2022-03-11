https://arabic.sputniknews.com/20220311/سفير-كييف-لدى-تل-أبيب-يكشف-مصير-الوساطة-الإسرائيلية-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059774221.html
سفير كييف لدى تل أبيب يكشف مصير الوساطة الإسرائيلية بين روسيا وأوكرانيا
سفير كييف لدى تل أبيب يكشف مصير الوساطة الإسرائيلية بين روسيا وأوكرانيا
قال السفير الأوكراني لدى تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، إنه يقدر الوساطة الإسرائيلية بين بلاده وروسيا لكنه يعتقد أنها "لم تنجح" حتى الآن. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T14:59+0000
2022-03-11T14:59+0000
2022-03-11T14:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
موسكو
روسيا
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
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وقال كورنيتشوك في مؤتمر صحفي بتل أبيب: "لست على علم بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في عملية الوساطة، لذلك لا أعتقد أنها في وضع خاص في الوقت الحالي يمنحها مكانة خاصة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأضاف: "أعتقد أنه يمكن للإسرائيليين أن يكونوا وسطاء جيدين، في الوقت الحالي ليس من الواضح إلى أين يتجه ذلك. للأسف هناك حرب دامية مستمرة، ويموت المدنيون والإجلاء في ازدياد"، على حد زعمه.والسبت الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشكل غير معلن العاصمة الروسية موسكو والتقى على مدى نحو 3 ساعات الرئيس فلاديمير بوتين، قبل أن يغادر إلى برلين ويلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس.ومنذ ذلك الوقت تحدث رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي هاتفيا مع بينيت أربع مرات.ودعا كورنيتشوك خلال المؤتمر الصحفي إسرائيل إلى الانضمام إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا، مضيفا "أتوقع أن تساعدنا إسرائيل بالمعدات الطبية والوقائية التي لم نستلمها بعد. إسرائيل تعرف ما طلبناه".ومضى بقوله: "طلبنا عدة مرات ولم نحصل على إجابة إيجابية. طلبنا من إسرائيل إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية. نتفهم أن هناك مشكلة في إغلاق المطارات بسبب المهاجرين. افعلوا ذلك عبر شركة إلعال، على ألا يكون هناك طائرات روسية. لدى الرئيس الأوكراني إحساس فريد تجاه إسرائيل لأن والدته يهودية. برجاء تفهم مشاعرنا، نحن في حالة حرب، لذلك أسمح لنفسي بأن أكون أقل دبلوماسية".وتابع: "بغض النظر عما تقرره حكومتكم بشأن العقوبات، نأمل أن تتوقف كل الشركات الكبرى في إسرائيل عن التعاون والقيام بأعمال تجارية مع الروس وروسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السادس عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/بينيت-يصل-إلى-موسكو-على-متن-طائرة-خاصة-للقاء-بوتين-1059505412.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
موسكو, روسيا, أخبار أوكرانيا, إسرائيل
سفير كييف لدى تل أبيب يكشف مصير الوساطة الإسرائيلية بين روسيا وأوكرانيا
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قال السفير الأوكراني لدى تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، إنه يقدر الوساطة الإسرائيلية بين بلاده وروسيا لكنه يعتقد أنها "لم تنجح" حتى الآن.
وقال كورنيتشوك في مؤتمر صحفي بتل أبيب: "لست على علم بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في عملية الوساطة، لذلك لا أعتقد أنها في وضع خاص في الوقت الحالي يمنحها مكانة خاصة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية.
وأضاف: "أعتقد أنه يمكن للإسرائيليين أن يكونوا وسطاء جيدين، في الوقت الحالي ليس من الواضح إلى أين يتجه ذلك. للأسف هناك حرب دامية مستمرة، ويموت المدنيون والإجلاء في ازدياد"، على حد زعمه.
وتابع: "هذا يعني أن الوساطة ليست ناجحة في الوقت الحالي وأنا آسف جدا لذلك".
والسبت الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
بشكل غير معلن العاصمة الروسية موسكو والتقى على مدى نحو 3 ساعات الرئيس فلاديمير بوتين، قبل أن يغادر إلى برلين ويلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس.
ومنذ ذلك الوقت تحدث رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي هاتفيا مع بينيت أربع مرات.
ودعا كورنيتشوك خلال المؤتمر الصحفي إسرائيل إلى الانضمام إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا، مضيفا "أتوقع أن تساعدنا إسرائيل بالمعدات الطبية والوقائية التي لم نستلمها بعد. إسرائيل تعرف ما طلبناه".
ومضى بقوله: "طلبنا عدة مرات ولم نحصل على إجابة إيجابية. طلبنا من إسرائيل إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية. نتفهم أن هناك مشكلة في إغلاق المطارات بسبب المهاجرين. افعلوا ذلك عبر شركة إلعال، على ألا يكون هناك طائرات روسية. لدى الرئيس الأوكراني إحساس فريد تجاه إسرائيل لأن والدته يهودية. برجاء تفهم مشاعرنا، نحن في حالة حرب، لذلك أسمح لنفسي بأن أكون أقل دبلوماسية".
وتابع: "بغض النظر عما تقرره حكومتكم بشأن العقوبات، نأمل أن تتوقف كل الشركات الكبرى في إسرائيل عن التعاون والقيام بأعمال تجارية مع الروس وروسيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السادس عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.