https://arabic.sputniknews.com/20220311/سلطات-الطيران-الروسية-تعلن-رفع-القيود-المفروضة-على-الرحلات-الجوية-إلى-8-دول--1059750384.html
سلطات الطيران الروسية تعلن رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى 8 دول
سلطات الطيران الروسية تعلن رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى 8 دول
أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم الجمعة، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى 7 من بلدان رابطة الدول المستقلة وإيران. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T08:06+0000
2022-03-11T08:06+0000
2022-03-11T08:06+0000
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة: "في التاسع من شهر مارس/آذار، ووفقا لقرار الحكومة الروسية، تم رفع القيود المفروضة في السابق على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد على الطيران المنتظم وغير المنتظم إلى أذربيجان وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وإيران".وأشار البيان إلى أن تنفيذ الرحلات سيتم على أساس المعاملة بالمثل على أساس أحكام الاتفاقات الثنائية بين الحكومات بشأن الحركة الجوية والاتفاقيات المنفصلة بين سلطات الطيران.وكانت شركة "أورال إيرلاينز" الروسية، قد أعلنت مؤخرا، عن إلغاء رحلاتها المقررة إلى مصر للفترة من 14 مارس/آذار إلى 20 مايو/ أيار المقبل.وحددت شركة الطيران أنه في الفترة من 5 مارس إلى 13 مارس، سيتم تشغيل الرحلات في اتجاه واحد فقط لنقل الركاب من مصر، ويستثنى من ذلك المواطنون الأجانب الذين يعودون إلى بلد إقامتهم.في وقت سابق، ألغت أورال إيرلاينز رحلاتها إلى تايلاند حتى نهاية مايو ورحلاتها إلى الإمارات العربية المتحدة وأرمينيا وإسرائيل وأذربيجان حتى 26 مارس.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/إيروفلوت-تعلق-الرحلات-بين-موسكو-وطهران-حتى-نهاية-أبريل-1059535082.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
سلطات الطيران الروسية تعلن رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى 8 دول
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أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم الجمعة، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى 7 من بلدان رابطة الدول المستقلة وإيران.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة: "في التاسع من شهر مارس/آذار، ووفقا لقرار الحكومة الروسية، تم رفع القيود المفروضة في السابق على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد على الطيران المنتظم وغير المنتظم إلى أذربيجان وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وإيران".
وأشار البيان إلى أن تنفيذ الرحلات سيتم على أساس المعاملة بالمثل على أساس أحكام الاتفاقات الثنائية بين الحكومات بشأن الحركة الجوية والاتفاقيات المنفصلة بين سلطات الطيران.
وكانت شركة "أورال إيرلاينز"
الروسية، قد أعلنت مؤخرا، عن إلغاء رحلاتها المقررة إلى مصر للفترة من 14 مارس/آذار إلى 20 مايو/ أيار المقبل.
وحددت شركة الطيران أنه في الفترة من 5 مارس إلى 13 مارس، سيتم تشغيل الرحلات في اتجاه واحد فقط لنقل الركاب من مصر، ويستثنى من ذلك المواطنون الأجانب الذين يعودون إلى بلد إقامتهم.
في وقت سابق، ألغت أورال إيرلاينز رحلاتها إلى تايلاند حتى نهاية مايو ورحلاتها إلى الإمارات العربية المتحدة وأرمينيا وإسرائيل وأذربيجان حتى 26 مارس.