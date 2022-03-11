https://arabic.sputniknews.com/20220311/سويسرا-تخصص-نحو-86-مليون-دولار-للمساعدات-الإنسانية-لمواطني-أوكرانيا-1059768517.html

سويسرا تخصص نحو 86 مليون دولار للمساعدات الإنسانية لمواطني أوكرانيا

سويسرا تخصص نحو 86 مليون دولار للمساعدات الإنسانية لمواطني أوكرانيا

قرر المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة)، في اجتماعه، اليوم الجمعة، تخصيص 80 مليون فرنكا سويسريا (86 مليون دولار) مساعدات إنسانية لأوكرانيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T13:35+0000

2022-03-11T13:35+0000

2022-03-11T13:35+0000

أخبار أوكرانيا

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زيوريخ - سبوتنيك. وقال بيان المجلس الاتحادي بهذا الشأن: "استجابة لأزمة اللاجئين، قرر المجلس الاتحادي، في اجتماعه يوم 11 مارس/آذار، زيادة إجمالي حجم المساعدة الإنسانية المقدمة إلى أوكرانيا إلى 80 مليون فرنك سويسري. وبهذه المساهمة، تعرب سويسرا عن تضامنها مع شعب أوكرانيا في هذه اللحظة الصعبة".وأوضح المجلس، أن ربع الأموال ستخصص لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة، والباقي لدعم المواطنين في البلاد.سيتم توجيه الأموال إلى منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والمشاريع التي تنفذها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في أوكرانيا.وبحسب الحكومة السويسرية، سيتم تخصيص 21 مليون فرنك من قبل وزارة الخارجية السويسرية، و6 ملايين فرنك من قبل وزارة العدل والشرطة الفيدرالية.ويتعين على البرلمان السويسري الموافقة على تخصيص مبلغ 53 مليون فرنك.وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ماثيو سالتمارش، إن إجمالي عدد اللاجئين من أوكرانيا تجاوز 2.5 مليون شخص.ووفقًا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين من أوكرانيا، قد يصل إلى 4 ملايين شخص، قريبا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضان، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/مجلس-الدوما-الروسي-يبدأ-تحقيقا-في-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا-1059766353.html

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