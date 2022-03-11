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https://arabic.sputniknews.com/20220311/سويسرا-تخصص-نحو-86-مليون-دولار-للمساعدات-الإنسانية-لمواطني-أوكرانيا-1059768517.html
سويسرا تخصص نحو 86 مليون دولار للمساعدات الإنسانية لمواطني أوكرانيا
سويسرا تخصص نحو 86 مليون دولار للمساعدات الإنسانية لمواطني أوكرانيا
قرر المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة)، في اجتماعه، اليوم الجمعة، تخصيص 80 مليون فرنكا سويسريا (86 مليون دولار) مساعدات إنسانية لأوكرانيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:35+0000
2022-03-11T13:35+0000
أخبار أوكرانيا
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زيوريخ - سبوتنيك. وقال بيان المجلس الاتحادي بهذا الشأن: "استجابة لأزمة اللاجئين، قرر المجلس الاتحادي، في اجتماعه يوم 11 مارس/آذار، زيادة إجمالي حجم المساعدة الإنسانية المقدمة إلى أوكرانيا إلى 80 مليون فرنك سويسري. وبهذه المساهمة، تعرب سويسرا عن تضامنها مع شعب أوكرانيا في هذه اللحظة الصعبة".وأوضح المجلس، أن ربع الأموال ستخصص لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة، والباقي لدعم المواطنين في البلاد.سيتم توجيه الأموال إلى منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والمشاريع التي تنفذها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في أوكرانيا.وبحسب الحكومة السويسرية، سيتم تخصيص 21 مليون فرنك من قبل وزارة الخارجية السويسرية، و6 ملايين فرنك من قبل وزارة العدل والشرطة الفيدرالية.ويتعين على البرلمان السويسري الموافقة على تخصيص مبلغ 53 مليون فرنك.وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ماثيو سالتمارش، إن إجمالي عدد اللاجئين من أوكرانيا تجاوز 2.5 مليون شخص.ووفقًا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين من أوكرانيا، قد يصل إلى 4 ملايين شخص، قريبا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضان، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/مجلس-الدوما-الروسي-يبدأ-تحقيقا-في-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا-1059766353.html
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أخبار أوكرانيا

سويسرا تخصص نحو 86 مليون دولار للمساعدات الإنسانية لمواطني أوكرانيا

13:35 GMT 11.03.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورأطفال يغادرون الملجأ بعد إلغاء الإنذار بقصف القوات المسلحة الأوكرانية في قرية منجم غاغارين في غورلوفكا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا 8 مارس 2022
أطفال يغادرون الملجأ بعد إلغاء الإنذار بقصف القوات المسلحة الأوكرانية في قرية منجم غاغارين في غورلوفكا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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قرر المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة)، في اجتماعه، اليوم الجمعة، تخصيص 80 مليون فرنكا سويسريا (86 مليون دولار) مساعدات إنسانية لأوكرانيا.
زيوريخ - سبوتنيك. وقال بيان المجلس الاتحادي بهذا الشأن: "استجابة لأزمة اللاجئين، قرر المجلس الاتحادي، في اجتماعه يوم 11 مارس/آذار، زيادة إجمالي حجم المساعدة الإنسانية المقدمة إلى أوكرانيا إلى 80 مليون فرنك سويسري. وبهذه المساهمة، تعرب سويسرا عن تضامنها مع شعب أوكرانيا في هذه اللحظة الصعبة".
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
مجلس الدوما الروسي يبدأ تحقيقا في المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
13:02 GMT
وأوضح المجلس، أن ربع الأموال ستخصص لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة، والباقي لدعم المواطنين في البلاد.
سيتم توجيه الأموال إلى منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والمشاريع التي تنفذها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في أوكرانيا.
وبحسب الحكومة السويسرية، سيتم تخصيص 21 مليون فرنك من قبل وزارة الخارجية السويسرية، و6 ملايين فرنك من قبل وزارة العدل والشرطة الفيدرالية.
ويتعين على البرلمان السويسري الموافقة على تخصيص مبلغ 53 مليون فرنك.
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ماثيو سالتمارش، إن إجمالي عدد اللاجئين من أوكرانيا تجاوز 2.5 مليون شخص.
ووفقًا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين من أوكرانيا، قد يصل إلى 4 ملايين شخص، قريبا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضان، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:47 GMT
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