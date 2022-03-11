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https://arabic.sputniknews.com/20220311/سويسرا-تغلق-مجالها-الجوي-أمام-الطائرات-العسكرية-لأي-دولة--1059781089.html
سويسرا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية لأي دولة
سويسرا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية لأي دولة
قرر المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة)، في اجتماعه، اليوم الجمعة، إغلاق المجال الجوي أمام طائرات أطراف النزاع، بما في ذلك طائرات الدعم العسكري لأطراف النزاع،... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T17:32+0000
2022-03-11T17:32+0000
العالم
سويسرا
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وقال بيان المجلس الاتحادي بهذا الشأن: "فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، نظر المجلس الاتحادي في مسألة كيفية التعامل مع طلبات التحليق فوق أراضي سويسرا. وقرر المجلس عدم السماح لتحليق الطائرات لدول النزاع بما فيها الطائرات العسكرية لدول أخرى من أجل تقديم دعم عسكري لأطراف النزاع".وأضاف البيان: "ستقتصر الاستثناءات على الرحلات الجوية الإنسانية للطائرات العسكرية لأطراف النزاع والدول الأخرى، بما في ذلك النقل الجوي للجرحى".وذكرت السلطات أن استخدام المجال الجوي السويسري من قبل طائرات عسكرية أو حكومية أجنبية يتطلب إذنا دبلوماسيا، ويستدعي موافقة المجلس الاتحادي.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/سويسرا-تغلق-مجالها-الجوي-أمام-الطيران-الروسي-1059279981.html
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العالم, سويسرا

سويسرا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية لأي دولة

17:32 GMT 11.03.2022
© AFP 2022 / HANDOUTطائرة شحن عسكري أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر
طائرة شحن عسكري أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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قرر المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة)، في اجتماعه، اليوم الجمعة، إغلاق المجال الجوي أمام طائرات أطراف النزاع، بما في ذلك طائرات الدعم العسكري لأطراف النزاع، لأي دولة أجنبية، باستثناء الرحلات الإنسانية.
وقال بيان المجلس الاتحادي بهذا الشأن: "فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، نظر المجلس الاتحادي في مسألة كيفية التعامل مع طلبات التحليق فوق أراضي سويسرا. وقرر المجلس عدم السماح لتحليق الطائرات لدول النزاع بما فيها الطائرات العسكرية لدول أخرى من أجل تقديم دعم عسكري لأطراف النزاع".
وأضاف البيان: "ستقتصر الاستثناءات على الرحلات الجوية الإنسانية للطائرات العسكرية لأطراف النزاع والدول الأخرى، بما في ذلك النقل الجوي للجرحى".
وذكرت السلطات أن استخدام المجال الجوي السويسري من قبل طائرات عسكرية أو حكومية أجنبية يتطلب إذنا دبلوماسيا، ويستدعي موافقة المجلس الاتحادي.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
طائرة إيروفلوت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
سويسرا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي
28 فبراير, 15:36 GMT
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:04 GMT
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