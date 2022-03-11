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https://arabic.sputniknews.com/20220311/شاب-جزائري-يسافر-إلى-فرنسا-متخفيا-في-الجزء-السفلي-من-الطائرة-فيديو-1059749674.html
شاب جزائري يسافر إلى فرنسا متخفيا في الجزء السفلي من الطائرة.. فيديو
شاب جزائري يسافر إلى فرنسا متخفيا في الجزء السفلي من الطائرة.. فيديو
قطع شاب جزائري المسافة بين بلاده ومطار شارل ديغول متخفيا داخل الجزء السفلي من الطائرة. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T07:46+0000
2022-03-11T07:51+0000
الجزائر
أخبار فرنسا
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وحسب مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن شابا جزائريا قد تمكن من الوصول إلى الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، والمتجهة من مطار محمد بوضياف إلى مطار رواسي شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، واختبأ في الجزء السفلي من الطائرة.ولم يتم اكتشاف هذا الشاب إلا لحظة وصول الطائرة إلى مطار شارل ديغول، حيث بدا خائفا وقت اكتشاف أمره.وحسب النهار الجزائرية، فقد فتحت السلطات في الجزائر تحقيقا حول كيفية وصول الشاب إلى هذه المنطقة التي تمكن من الاختباء فيها، رغم الضوابط الصارمة داخل المطار.
الجزائر
أخبار فرنسا
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الجزائر, أخبار فرنسا

شاب جزائري يسافر إلى فرنسا متخفيا في الجزء السفلي من الطائرة.. فيديو

07:46 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 11.03.2022)
© RYAD KRAMDIمطار الجزائر الدولي هواري بومدين 2020
مطار الجزائر الدولي هواري بومدين 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© RYAD KRAMDI
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قطع شاب جزائري المسافة بين بلاده ومطار شارل ديغول متخفيا داخل الجزء السفلي من الطائرة.
وحسب مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن شابا جزائريا قد تمكن من الوصول إلى الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، والمتجهة من مطار محمد بوضياف إلى مطار رواسي شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، واختبأ في الجزء السفلي من الطائرة.
ولم يتم اكتشاف هذا الشاب إلا لحظة وصول الطائرة إلى مطار شارل ديغول، حيث بدا خائفا وقت اكتشاف أمره.
وحسب النهار الجزائرية، فقد فتحت السلطات في الجزائر تحقيقا حول كيفية وصول الشاب إلى هذه المنطقة التي تمكن من الاختباء فيها، رغم الضوابط الصارمة داخل المطار.
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