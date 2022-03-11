https://arabic.sputniknews.com/20220311/شرطة-برلين-تحقق-في-العلاقة-بين-الهجوم-على-البيت-الروسي-في-برلين-وأحداث-أوكرانيا--1059761512.html

شرطة برلين تحقق في العلاقة بين الهجوم على "البيت الروسي" في برلين وأحداث أوكرانيا

شرطة برلين تحقق في العلاقة بين الهجوم على "البيت الروسي" في برلين وأحداث أوكرانيا

أكدت شرطة برلين أنها تقوم بالتحقيق في العلاقة بين الهجوم الذي تعرض له "البيت الروسي" في برلين والأحداث في أوكرانيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T11:56+0000

2022-03-11T11:56+0000

2022-03-11T11:56+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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وقالت شرطة برلين لوكالة "سبوتنيك" إنها "تحقق في العلاقة بين العمل التخريبي الذي نفذه مجهولون ضد البيت الروسي في برلين مع الأحداث في أوكرانيا".وتأتي تصريحات الشرطة الألمانية بعد تعرض "البيت الروسي" (دار الثقافة والعلوم الروسي) في برلين لهجوم من قبل مخربين، حيث تم وضع نقوش تحريضية على مدخل الدار.وأكد "البيت الروسي" للثقافة والعلوم في برلين، والمعروف باسم "البيت الروسي"، لوكالة "سبوتنيك" أن الدار تعرضت لهجوم من قبل مخربين، وتم وضع نقوش على مدخل البناء.وبحسب صحيفة "برلينر تسايتونج"، الألمانية، فقد حدث ذلك صباح الخميس، حيث تم وضع عبارات معبرة عن التطرف ومشاعر الكراهية على أحد أعمدة الدار.الجدير بالذكر، أن بعض وسائل الإعلام الغربية ساهمت في تعزيز خطاب الكراهية ضد الروس عن طريق الخطاب الإعلامي غير المتوازن.وبدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان "فيسبوك" و"إنستغرام" قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهم بشكل حاسم.وبحسب "رويترز"، تسمح السياسة الجديدة أيضا بالدعوات إلى مقتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه معلومات تتطلب حقا تأكيدا ودراسة دقيقة للغاية. لا أريد أن أتقبل كلام "رويترز" لأنه من الصعب جدا تخيل ذلك. ستكتشف إداراتنا ذات الصلة ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل، ودعونا نأمل ألا يكون الأمر كذلك. لأنه إذا كان الأمر كذلك، بالطبع ستتبع الإجراءات الأكثر صرامة للحد من أنشطة هذه الشركة".

https://arabic.sputniknews.com/20220311/بيسكوف-روسيا-ستتحقق-مما-إذا-كان-فيسبوك-وإنستغرام-قد-سمحا-بدعوات-العنف-ضد-الروس-1059758324.html

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