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https://arabic.sputniknews.com/20220311/شرطة-برلين-تراجع-بيانات-كاميرات-المراقبة-إثر-نشوب-حريق-في-مدرسة-ألمانية-روسية-1059759073.html
شرطة برلين تراجع بيانات كاميرات المراقبة إثر نشوب حريق في مدرسة ألمانية روسية
شرطة برلين تراجع بيانات كاميرات المراقبة إثر نشوب حريق في مدرسة ألمانية روسية
تراجع شرطة برلين البيانات الواردة من كاميرات المراقبة في قضية نشوب حريق في المدرسة الألمانية الروسية في منطقة مارزان. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T10:59+0000
2022-03-11T10:59+0000
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وقالت الإدارة إن "الشرطة طلبت بيانات من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة"، مستشهدة بحقيقة أن بقية المعلومات العامة عن القضية مدرجة في بيان صحفي للشرطة.أفادت الخدمة الصحفية لشرطة العاصمة الألمانية فى وقت سابق أن مجهولين أشعلوا النار فى مدخل صالة الألعاب الرياضية بمدرسة لومونوسوف الألمانية الروسية فى برلين ليلا ، ولم تقع إصابات.وافتتحت مدرسة "لومونوسوف" في برلين في عام 2006 كمدرسة ابتدائية ألمانية روسية. ويوجد حاليًا ثلاث مدارس "لومونوسوف" في العاصمة الألمانية ، يدرس فيها حوالي 580 تلميذا، ويعمل 100 مدرس، وتقدم المؤسسة التعليمية التعليم في إطار برنامج الفصول الابتدائية والثانوية وصالة الألعاب الرياضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/تعرض-مدرسة-تابعة-للسفارة-الروسية-في-وارسو-لهجوم-بالطلاء-فيديو--1059188282.html
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العالم, أخبار ألمانيا, روسيا

شرطة برلين تراجع بيانات كاميرات المراقبة إثر نشوب حريق في مدرسة ألمانية روسية

10:59 GMT 11.03.2022
© AFP 2022الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022
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تراجع شرطة برلين البيانات الواردة من كاميرات المراقبة في قضية نشوب حريق في المدرسة الألمانية الروسية في منطقة مارزان.
وقالت الإدارة إن "الشرطة طلبت بيانات من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة"، مستشهدة بحقيقة أن بقية المعلومات العامة عن القضية مدرجة في بيان صحفي للشرطة.
أفادت الخدمة الصحفية لشرطة العاصمة الألمانية فى وقت سابق أن مجهولين أشعلوا النار فى مدخل صالة الألعاب الرياضية بمدرسة لومونوسوف الألمانية الروسية فى برلين ليلا ، ولم تقع إصابات.
وافتتحت مدرسة "لومونوسوف" في برلين في عام 2006 كمدرسة ابتدائية ألمانية روسية. ويوجد حاليًا ثلاث مدارس "لومونوسوف" في العاصمة الألمانية ، يدرس فيها حوالي 580 تلميذا، ويعمل 100 مدرس، وتقدم المؤسسة التعليمية التعليم في إطار برنامج الفصول الابتدائية والثانوية وصالة الألعاب الرياضية.
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