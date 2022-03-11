https://arabic.sputniknews.com/20220311/شويغو-يطلع-بوتين-خلال-جلسة-مجلس-الأمن-القومي-على-خطة-تعزيز-الحدود-الغربية-لروسيا-1059753591.html

شويغو يطلع بوتين خلال جلسة مجلس الأمن القومي على خطة تعزيز الحدود الغربية لروسيا

شويغو يطلع بوتين خلال جلسة مجلس الأمن القومي على خطة تعزيز الحدود الغربية لروسيا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، خلال جلسة مجلس الأمن القومي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن خطة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة... 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T09:18+0000

2022-03-11T09:18+0000

2022-03-11T09:18+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوزير الدفاع الروسي، فإن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قامت بدراسة تدابير الغرب لتعزيز قواته على الحدود الغربية الروسية. وأشار شويغو إلى وصول المزيد من القوات يوميا، بالرغم من عدم تعرضهم لأي تهديدات.وقال شويغو: "ومع ذلك، يبدو لنا أنهم بالاستفادة من هذا الوضع، يرغبون في إغراق منطقتنا الحدودية على الجانب الآخر إلى أقصى حد بالقوات والمعدات الحربية، وبالطبع تعزيزها لفترة طويلة، على ما يبدو".وتابع وزير الدفاع الروسي: "انطلاقا من هذا، تقوم هيئة الأركان العامة بتطوير والانتهاء من خطة لتعزيز حدودنا الغربية، بما في ذلك، المنظومات الحديثة ونقل الأقسام القتالية إلى هناك لحماية حدودنا الغربية".من جهة ثانية، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن موافقته المبدئية على فكرة جذب المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي قال خلاله "إذا كان هناك أشخاص يريدون الانضمام بشكل طوعي، وليس من أجل المال للقدوم ولكن لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون في دونباس".وأضاف بوتين قائلا: "حسنًا نحتاج إلى مقابلتهم في منتصف الطريق ومساعدتهم على الانتقال إلى منطقة الحرب".

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العالم, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو