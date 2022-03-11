https://arabic.sputniknews.com/20220311/صندوق-النقد-الدولي-يستبعد-إمكانية-استخدام-روسيا-حقوق-السحب-الخاصة-بالصندوق-بسبب-العقوبات-1059747115.html
صندوق النقد الدولي يستبعد إمكانية استخدام روسيا حقوق السحب الخاصة بالصندوق بسبب العقوبات
صندوق النقد الدولي يستبعد إمكانية استخدام روسيا حقوق السحب الخاصة بالصندوق بسبب العقوبات
استبعدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن تتمكن روسيا من استخدام حقوق السحب الخاصة في الصندوق بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T04:55+0000
2022-03-11T04:55+0000
2022-03-11T04:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت جورجييفا، في حديث لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، "لكي تستطيع روسيا استخدام حقوق السحب الخاصة، فإنها تحتاج إلى وجود طرف راغب [في تمكينها من استخدام الحقوق]، ثم سيكون عليها تجاوز العقوبات الخاصة بتقييد التحويلات المالية، لذا أستبعد بشدة إمكانية استفادة روسيا من حقوق السحب الخاصة".في سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيتم منح أوكرانيا تمويلا طارئا بقيمة 1.4 مليار دولار.وقال صندوق النقد الدولي في بيان: "وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على صرف 1.4 مليار دولار أمريكي ضمن إطار أداة التمويل السريع، للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل العاجلة وتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب".وأضاف البيان: "أعرب المجلس التنفيذي عن دعمه القوي للشعب الأوكراني".وأكد الصندوق في بيان الأسبوع الماضي، أن أوكرانيا قد تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة، حيث أغلقت أو تضررت الموانئ البحرية والمطارات، وتم تدمير العديد من الطرق والجسور أو إلحاق الأضرار بها.وأضاف البيان أنه على الرغم من أنه من الصعب الآن تقييم الاحتياجات المالية لها، ولكن من الواضح أن أوكرانيا ستحتاج إلى إنفاق الكثير على إعادة الإعمار.وأشار الصندوق كذلك إلى أن أكثر من مليون لاجئ قد غادروا أوكرانيا.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/رئيس-الوزراء-البريطاني-يتعهد-بمواصلة-تشديد-العقوبات-على-روسيا-1059696585.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
صندوق النقد الدولي يستبعد إمكانية استخدام روسيا حقوق السحب الخاصة بالصندوق بسبب العقوبات
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استبعدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن تتمكن روسيا من استخدام حقوق السحب الخاصة في الصندوق بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت جورجييفا، في حديث لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، "لكي تستطيع روسيا استخدام حقوق السحب الخاصة، فإنها تحتاج إلى وجود طرف راغب [في تمكينها من استخدام الحقوق]، ثم سيكون عليها تجاوز العقوبات الخاصة بتقييد التحويلات المالية، لذا أستبعد بشدة إمكانية استفادة روسيا من حقوق السحب الخاصة".
في سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيتم منح أوكرانيا تمويلا طارئا بقيمة 1.4 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان: "وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على صرف 1.4 مليار دولار أمريكي ضمن إطار أداة التمويل السريع، للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل العاجلة وتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب".
وأضاف البيان: "أعرب المجلس التنفيذي عن دعمه القوي للشعب الأوكراني".
وأكد الصندوق في بيان الأسبوع الماضي، أن أوكرانيا قد تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة، حيث أغلقت أو تضررت الموانئ البحرية والمطارات، وتم تدمير العديد من الطرق والجسور أو إلحاق الأضرار بها.
وأضاف البيان أنه على الرغم من أنه من الصعب الآن تقييم الاحتياجات المالية لها، ولكن من الواضح أن أوكرانيا ستحتاج إلى إنفاق الكثير على إعادة الإعمار.
وأشار الصندوق كذلك إلى أن أكثر من مليون لاجئ قد غادروا أوكرانيا.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.