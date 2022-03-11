ضحك نائبة بايدن على سؤال حول اللاجئين الأوكرانيين يثير غضبا عارما على الإنترنت... فيديو
09:34 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 09:40 GMT 11.03.2022)
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021.
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
أثار ضحك كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال حول اللاجئين الأوكرانيين غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت هاريس قد التقت الرئيس البولندي، أندري دودا، أمس الخميس خلال زيارتها للعاصمة البولندية وارسو بخصوص الأزمة الأوكرانية.
We knew this was going to be a clown show. 🤡 - VP Harris (U.S. Border Czar) Awkwardly Starts Laughing When Asked About the Ukrainian Refugee Crisis pic.twitter.com/6Q25Uc9hOG— Alexandra Datig | Front Page Index 🇺🇸 (@alexdatig) March 10, 2022
وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو يوضوح كيف أنه عندما قالت صحفية لهاريس خلال المؤتمر الصحفي: "أريد أن أسألك عن تقارير نقلها زميل لي هنا في بولندا تحدث مؤخرا مع عمدة أكبر بلدة حدودية والذي قال له إن نظام اللجوء غير مستقر، لأنه غير محضر لذلك وإنه سينهار ويمكنه (النظام) العمل لأسبوعين ولكن ليس بلا نهاية".
Desperate, fleeing refugees...so funny. Makes one sick to see. How did she get her job? https://t.co/fMwfGxNG9V— Alberto Miguel Fernandez (@AlbertoMiguelF5) March 10, 2022
وتابعت الصحفية: "أتساءل إن كانت الولايات المتحدة ستقوم بأمور أخرى حيال ذلك وإن كانت مستعدة لتحضير مكان للاجئين الأوكرانيين؟.. وللرئيس دودا أريد أن أعلم إن كنت تعتقد وإن كنت قد طلبت من أمريكا استقبال المزيد من اللاجئين؟".
How could ANYONE look at the Ukrainian refugees in the camps in Poland and think it’s a laughing matter?— Christina Pushaw 🇺🇸 (@ChristinaPushaw) March 10, 2022
وفي الفيديو يظهر أنه عقب السؤال عمت لحظات صمت نظر فيها المسؤولين لبعضهما البعض قبل أن تقول هاريس "حسنا.. الصديق في وقت الحاجة هو صديق حقيقي.." قبل أن تبدأ بالضحك.
وأثار ذلك غضب الكثيرين على مواقع التواصل الذين اعتبروا أن قضية اللاجئين بالنسبة لها موضوع مضحك للغاية، متسائلين كيف حصلت هاريس على وظيفتها.