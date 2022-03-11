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https://arabic.sputniknews.com/20220311/ضحك-نائبة-بايدن-على-سؤال-حول-اللاجئين-الأوكرانيين-يثير-غضبا-عارما-على-الإنترنت-1059754368.html
ضحك نائبة بايدن على سؤال حول اللاجئين الأوكرانيين يثير غضبا عارما على الإنترنت... فيديو
ضحك نائبة بايدن على سؤال حول اللاجئين الأوكرانيين يثير غضبا عارما على الإنترنت... فيديو
أثار ضحك كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال حول اللاجئين الأوكرانيين غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T09:34+0000
2022-03-11T09:40+0000
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وكانت هاريس قد التقت الرئيس البولندي، أندري دودا، أمس الخميس خلال زيارتها للعاصمة البولندية وارسو بخصوص الأزمة الأوكرانية.وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو يوضوح كيف أنه عندما قالت صحفية لهاريس خلال المؤتمر الصحفي: "أريد أن أسألك عن تقارير نقلها زميل لي هنا في بولندا تحدث مؤخرا مع عمدة أكبر بلدة حدودية والذي قال له إن نظام اللجوء غير مستقر، لأنه غير محضر لذلك وإنه سينهار ويمكنه (النظام) العمل لأسبوعين ولكن ليس بلا نهاية".وتابعت الصحفية: "أتساءل إن كانت الولايات المتحدة ستقوم بأمور أخرى حيال ذلك وإن كانت مستعدة لتحضير مكان للاجئين الأوكرانيين؟.. وللرئيس دودا أريد أن أعلم إن كنت تعتقد وإن كنت قد طلبت من أمريكا استقبال المزيد من اللاجئين؟".وأثار ذلك غضب الكثيرين على مواقع التواصل الذين اعتبروا أن قضية اللاجئين بالنسبة لها موضوع مضحك للغاية، متسائلين كيف حصلت هاريس على وظيفتها.
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ضحك نائبة بايدن على سؤال حول اللاجئين الأوكرانيين يثير غضبا عارما على الإنترنت... فيديو

09:34 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 09:40 GMT 11.03.2022)
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021.
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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أثار ضحك كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال حول اللاجئين الأوكرانيين غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت هاريس قد التقت الرئيس البولندي، أندري دودا، أمس الخميس خلال زيارتها للعاصمة البولندية وارسو بخصوص الأزمة الأوكرانية.
وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو يوضوح كيف أنه عندما قالت صحفية لهاريس خلال المؤتمر الصحفي: "أريد أن أسألك عن تقارير نقلها زميل لي هنا في بولندا تحدث مؤخرا مع عمدة أكبر بلدة حدودية والذي قال له إن نظام اللجوء غير مستقر، لأنه غير محضر لذلك وإنه سينهار ويمكنه (النظام) العمل لأسبوعين ولكن ليس بلا نهاية".
وتابعت الصحفية: "أتساءل إن كانت الولايات المتحدة ستقوم بأمور أخرى حيال ذلك وإن كانت مستعدة لتحضير مكان للاجئين الأوكرانيين؟.. وللرئيس دودا أريد أن أعلم إن كنت تعتقد وإن كنت قد طلبت من أمريكا استقبال المزيد من اللاجئين؟".

وفي الفيديو يظهر أنه عقب السؤال عمت لحظات صمت نظر فيها المسؤولين لبعضهما البعض قبل أن تقول هاريس "حسنا.. الصديق في وقت الحاجة هو صديق حقيقي.." قبل أن تبدأ بالضحك.

وأثار ذلك غضب الكثيرين على مواقع التواصل الذين اعتبروا أن قضية اللاجئين بالنسبة لها موضوع مضحك للغاية، متسائلين كيف حصلت هاريس على وظيفتها.
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