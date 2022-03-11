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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/عضو-في-البرلمان-الأوكراني-زيلينسكي-موجود-في-الخارج-منذ-وقت-بعيد-1059761897.html
عضو في البرلمان الأوكراني: زيلينسكي موجود في الخارج منذ وقت بعيد
عضو في البرلمان الأوكراني: زيلينسكي موجود في الخارج منذ وقت بعيد
أفاد عضو في البرلمان الأوكراني عن وجود الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الخارج. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:40+0000
2022-03-11T11:40+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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وأعلن النائب إيليا كيفا عبر قناة تلغرام أن "زيلينسكي موجود في الخارج منذ وقت بعيد".وأشار إلى أن زيلينسكي يوجه نداءاته من مكان وجوده في الخارج.وبحسب النائب كيفا فإن زيلينسكي لا يحظى بالدعم الحقيقي، إذ أن قادة الدول الغربية يتصنعون بأنهم يؤيدونه.وقد يكون زيلينسكي غادر أوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي

عضو في البرلمان الأوكراني: زيلينسكي موجود في الخارج منذ وقت بعيد

11:40 GMT 11.03.2022
© REUTERS / STAFFالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / STAFF
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أفاد عضو في البرلمان الأوكراني عن وجود الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الخارج.
وأعلن النائب إيليا كيفا عبر قناة تلغرام أن "زيلينسكي موجود في الخارج منذ وقت بعيد".
وأشار إلى أن زيلينسكي يوجه نداءاته من مكان وجوده في الخارج.
وبحسب النائب كيفا فإن زيلينسكي لا يحظى بالدعم الحقيقي، إذ أن قادة الدول الغربية يتصنعون بأنهم يؤيدونه.
وقد يكون زيلينسكي غادر أوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:47 GMT
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