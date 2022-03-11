https://arabic.sputniknews.com/20220311/عضو-في-البرلمان-الأوكراني-زيلينسكي-موجود-في-الخارج-منذ-وقت-بعيد-1059761897.html
عضو في البرلمان الأوكراني: زيلينسكي موجود في الخارج منذ وقت بعيد
عضو في البرلمان الأوكراني: زيلينسكي موجود في الخارج منذ وقت بعيد
أفاد عضو في البرلمان الأوكراني عن وجود الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الخارج. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:40+0000
2022-03-11T11:40+0000
2022-03-11T11:40+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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وأعلن النائب إيليا كيفا عبر قناة تلغرام أن "زيلينسكي موجود في الخارج منذ وقت بعيد".وأشار إلى أن زيلينسكي يوجه نداءاته من مكان وجوده في الخارج.وبحسب النائب كيفا فإن زيلينسكي لا يحظى بالدعم الحقيقي، إذ أن قادة الدول الغربية يتصنعون بأنهم يؤيدونه.وقد يكون زيلينسكي غادر أوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
عضو في البرلمان الأوكراني: زيلينسكي موجود في الخارج منذ وقت بعيد
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أفاد عضو في البرلمان الأوكراني عن وجود الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الخارج.
وأعلن النائب إيليا كيفا عبر قناة تلغرام
أن "زيلينسكي موجود في الخارج منذ وقت بعيد".
وأشار إلى أن زيلينسكي يوجه نداءاته من مكان وجوده في الخارج.
وبحسب النائب كيفا فإن زيلينسكي لا يحظى بالدعم الحقيقي، إذ أن قادة الدول الغربية يتصنعون بأنهم يؤيدونه.
وقد يكون زيلينسكي غادر أوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.