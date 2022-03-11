عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220311/عمدة-زغرب-يكشف-تفاصيل-سقوط-الطائرة-المجهولة-في-المدينة-1059755904.html
عمدة زغرب يكشف تفاصيل سقوط الطائرة المجهولة في المدينة
عمدة زغرب يكشف تفاصيل سقوط الطائرة المجهولة في المدينة
أعلنت السلطات الكرواتية، اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة في أحد شوارع العاصمة زغرب، ترافق بسماع دوي انفجار هز المدينة بأكملها. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T10:01+0000
2022-03-11T10:01+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103406/03/1034060344_0:206:3500:2175_1920x0_80_0_0_79012d0f023930d6d59cdcc41c5d6d81.jpg
وقال عمدة مدينة زغرب أن السلطات باشرت التحقيقات للتعرف على هوية الطائرة المسيرة وكيفية وصولها إلى العاصمة دون رصدها من قبل قوات الدفاع الجوي الكرواتي.وقال رئيس بلدية زغرب، توميسلاف توماسيفيتش: "سقط جسم مجهول وكُشف عنه بعد ذلك وتبين أنه طائرة مسيرة يجري التحقيق بشأن هويتها والأهم أن لا إصابات في الأرواح والخسائر اقتصرت على الماديات".وأشار توماسيفيتش إلى أنه ليس هناك إشارات على أن العمل كان متعمدًا.وعثرت الشرطة على مظلتين في مكان قريب من الطائرة التي تبين أنها من طراز "ستريج 141" سوفيتية الصنع ووصلت من أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103406/03/1034060344_162:0:3338:2382_1920x0_80_0_0_1327ae173e390e0929e16562ffdd6949.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

عمدة زغرب يكشف تفاصيل سقوط الطائرة المجهولة في المدينة

10:01 GMT 11.03.2022
© AFP 2022 / STRعاصمة كرواتيا زغرب
عاصمة كرواتيا زغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / STR
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت السلطات الكرواتية، اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة في أحد شوارع العاصمة زغرب، ترافق بسماع دوي انفجار هز المدينة بأكملها.
وقال عمدة مدينة زغرب أن السلطات باشرت التحقيقات للتعرف على هوية الطائرة المسيرة وكيفية وصولها إلى العاصمة دون رصدها من قبل قوات الدفاع الجوي الكرواتي.
وقال رئيس بلدية زغرب، توميسلاف توماسيفيتش: "سقط جسم مجهول وكُشف عنه بعد ذلك وتبين أنه طائرة مسيرة يجري التحقيق بشأن هويتها والأهم أن لا إصابات في الأرواح والخسائر اقتصرت على الماديات".
وأشار توماسيفيتش إلى أنه ليس هناك إشارات على أن العمل كان متعمدًا.
وعثرت الشرطة على مظلتين في مكان قريب من الطائرة التي تبين أنها من طراز "ستريج 141" سوفيتية الصنع ووصلت من أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала