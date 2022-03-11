https://arabic.sputniknews.com/20220311/عمدة-زغرب-يكشف-تفاصيل-سقوط-الطائرة-المجهولة-في-المدينة-1059755904.html
عمدة زغرب يكشف تفاصيل سقوط الطائرة المجهولة في المدينة
عمدة زغرب يكشف تفاصيل سقوط الطائرة المجهولة في المدينة
أعلنت السلطات الكرواتية، اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة في أحد شوارع العاصمة زغرب، ترافق بسماع دوي انفجار هز المدينة بأكملها. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T10:01+0000
2022-03-11T10:01+0000
2022-03-11T10:01+0000
العالم
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وقال عمدة مدينة زغرب أن السلطات باشرت التحقيقات للتعرف على هوية الطائرة المسيرة وكيفية وصولها إلى العاصمة دون رصدها من قبل قوات الدفاع الجوي الكرواتي.وقال رئيس بلدية زغرب، توميسلاف توماسيفيتش: "سقط جسم مجهول وكُشف عنه بعد ذلك وتبين أنه طائرة مسيرة يجري التحقيق بشأن هويتها والأهم أن لا إصابات في الأرواح والخسائر اقتصرت على الماديات".وأشار توماسيفيتش إلى أنه ليس هناك إشارات على أن العمل كان متعمدًا.وعثرت الشرطة على مظلتين في مكان قريب من الطائرة التي تبين أنها من طراز "ستريج 141" سوفيتية الصنع ووصلت من أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
عمدة زغرب يكشف تفاصيل سقوط الطائرة المجهولة في المدينة
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أعلنت السلطات الكرواتية، اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة في أحد شوارع العاصمة زغرب، ترافق بسماع دوي انفجار هز المدينة بأكملها.
وقال عمدة مدينة زغرب
أن السلطات باشرت التحقيقات للتعرف على هوية الطائرة المسيرة وكيفية وصولها إلى العاصمة دون رصدها من قبل قوات الدفاع الجوي الكرواتي.
وقال رئيس بلدية زغرب، توميسلاف توماسيفيتش: "سقط جسم مجهول وكُشف عنه بعد ذلك وتبين أنه طائرة مسيرة يجري التحقيق بشأن هويتها والأهم أن لا إصابات في الأرواح والخسائر اقتصرت على الماديات".
وأشار توماسيفيتش إلى أنه ليس هناك إشارات على أن العمل كان متعمدًا.
وعثرت الشرطة على مظلتين في مكان قريب من الطائرة التي تبين أنها من طراز "ستريج 141" سوفيتية الصنع ووصلت من أوكرانيا.