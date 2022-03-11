https://arabic.sputniknews.com/20220311/قاديروف-هناك-مئات-الآلاف-من-الشباب-الذين-يودون-الذهاب-للقتال-في-أوكرانيا-1059765870.html
قاديروف: هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يودون الذهاب للقتال في أوكرانيا
قاديروف: هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يودون الذهاب للقتال في أوكرانيا
أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، أن هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يودون الذهاب للقتال في أوكرانيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:57+0000
2022-03-11T12:57+0000
2022-03-11T12:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال قاديروف خلال خطابه الأسبوعي "أنا سعيد للغاية لأن ليس فقط موظفي الأمن والجيش يودون الذهاب للقتال، إنما هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يتوقون للانضمام إلى صفوف المتطوعين ينضمون إلى القتال في أوكرانيا".وأضاف قاديروف قائلا: "هذا يثبت مرة أخرى تضامن شعبنا وشجاعته في مواجهة أي تهديد".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قاديروف: هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يودون الذهاب للقتال في أوكرانيا
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، أن هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يودون الذهاب للقتال في أوكرانيا.
وقال قاديروف خلال خطابه الأسبوعي "أنا سعيد للغاية لأن ليس فقط موظفي الأمن والجيش يودون الذهاب للقتال، إنما هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يتوقون للانضمام إلى صفوف المتطوعين ينضمون إلى القتال في أوكرانيا".
وأضاف قاديروف قائلا: "هذا يثبت مرة أخرى تضامن شعبنا وشجاعته في مواجهة أي تهديد".
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.