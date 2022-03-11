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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/قاديروف-هناك-مئات-الآلاف-من-الشباب-الذين-يودون-الذهاب-للقتال-في-أوكرانيا-1059765870.html
قاديروف: هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يودون الذهاب للقتال في أوكرانيا
قاديروف: هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يودون الذهاب للقتال في أوكرانيا
أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، أن هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يودون الذهاب للقتال في أوكرانيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:57+0000
2022-03-11T12:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال قاديروف خلال خطابه الأسبوعي "أنا سعيد للغاية لأن ليس فقط موظفي الأمن والجيش يودون الذهاب للقتال، إنما هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يتوقون للانضمام إلى صفوف المتطوعين ينضمون إلى القتال في أوكرانيا".وأضاف قاديروف قائلا: "هذا يثبت مرة أخرى تضامن شعبنا وشجاعته في مواجهة أي تهديد".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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قاديروف: هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يودون الذهاب للقتال في أوكرانيا

12:57 GMT 11.03.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، أن هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يودون الذهاب للقتال في أوكرانيا.
وقال قاديروف خلال خطابه الأسبوعي "أنا سعيد للغاية لأن ليس فقط موظفي الأمن والجيش يودون الذهاب للقتال، إنما هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يتوقون للانضمام إلى صفوف المتطوعين ينضمون إلى القتال في أوكرانيا".
وأضاف قاديروف قائلا: "هذا يثبت مرة أخرى تضامن شعبنا وشجاعته في مواجهة أي تهديد".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:47 GMT
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