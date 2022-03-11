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https://arabic.sputniknews.com/20220311/كانوا-يحتجزونهم-في-مداخن-معمل-للحوم-المصنعة-سجن-كتيبة-أيدار-القومية-الأوكرانية-1059751999.html
كانوا يحتجزونهم في مداخن معمل للحوم المصنعة... سجن كتيبة أيدار القومية الأوكرانية
كانوا يحتجزونهم في مداخن معمل للحوم المصنعة... سجن كتيبة أيدار القومية الأوكرانية
في قرية بولوفينكينو، الواقعة في حي ستاروبيلسكي بجمهورية لوغانسك الشعبية، تم إنشاء سجن غير قانوني لكتيبة أيدار القومية، حيث تم احتجاز مسلحي لوغانسك في زنازين... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T09:52+0000
2022-03-11T10:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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أعلن النائب الأول لوزير الخارجية في جمهورية لوغانسك الشعبية، ورئيسة المنظمة العامة لحقوق الإنسان آنا سوروكا، أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في قضية تشغيل السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية الأوكرانية في قرية بولوفينكينو، في حي ستاروبيلسكي في لوغانسك.وطبقاً للتحقيق، فإن المسلحين من القوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية ومن يدعمونهم، تم احتجازهم في مداخن بمعمل للحوم المصنعة "المرتديلا". في الوقت الحالي، يعمل المحققون وخبراء الطب الشرعي من جمهورية لوغانسك الشعبية في السجن - يبحثون عن بقايا مواد الحمض النووي لضحايا "كتيبة أيدار القومية"، وكذلك عن الوثائق التي تشير إلى هوية السجناء وحراسهم.يذكر أن كتيبة أيدار القومية (قائدها سيرغي ميلنيتشيوك)، ووحدة آزوف القومية، عبارة عن تشكيلات عسكرية شكلها متطوعون من أتباع التيارات القومية الراديكالية في أوكرانيا، وتشارك في القتال ضد القوات المدافعة عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكل من يتضامن معها على مدار الثمانية سنين الماضية.
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

كانوا يحتجزونهم في مداخن معمل للحوم المصنعة... سجن كتيبة أيدار القومية الأوكرانية

09:52 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 10:23 GMT 11.03.2022)
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في قرية بولوفينكينو، الواقعة في حي ستاروبيلسكي بجمهورية لوغانسك الشعبية، تم إنشاء سجن غير قانوني لكتيبة أيدار القومية، حيث تم احتجاز مسلحي لوغانسك في زنازين كانت تُستخدم كمداخن لمعمل اللحوم المصنعة "المرتديلا".
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورأراضي معمل للحوم المصنعة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ "كتيبة أيدار القومية"، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
أراضي معمل للحوم المصنعة المرتديلا السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ كتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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أراضي معمل للحوم المصنعة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ "كتيبة أيدار القومية"، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجندي من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية الشعبية على أراضي معمل للحوم المصعنة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
جندي من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية الشعبية على أراضي معمل للحوم المصعنة المرتديلا السابق، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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جندي من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية الشعبية على أراضي معمل للحوم المصعنة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورداخل مبنى سابق لمعمل اللحوم المصنعة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
داخل مبنى سابق لمعمل اللحوم المصنعة المرتديلا السابق، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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داخل مبنى سابق لمعمل اللحوم المصنعة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورأراضي معمل للحوم المصنعة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ "كتيبة أيدار القومية"، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
أراضي معمل للحوم المصنعة المرتديلا السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ كتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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أراضي معمل للحوم المصنعة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ "كتيبة أيدار القومية"، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات على أراضي معمل للحوم المصنعة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، مقاطعة ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات على أراضي معمل للحوم المصنعة المرتديلا السابق، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، مقاطعة ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات على أراضي معمل للحوم المصنعة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، مقاطعة ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورصحفي داخل مبنى سابق لمعمل اللحوم المصنعة "المرتديلا"، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
صحفي داخل مبنى سابق لمعمل اللحوم المصنعة المرتديلا، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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صحفي داخل مبنى سابق لمعمل اللحوم المصنعة "المرتديلا"، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورأراضي معمل للحوم المصنعة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ "كتيبة أيدار القومية"، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
أراضي معمل للحوم المصنعة المرتديلا السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ كتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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أراضي معمل للحوم المصنعة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ "كتيبة أيدار القومية"، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجنود من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية الشعبية على أراضي معمل للحوم المصعنة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
جنود من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية الشعبية على أراضي معمل للحوم المصعنة المرتديلا السابق، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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جنود من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية الشعبية على أراضي معمل للحوم المصعنة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورأراضي معمل للحوم المصنعة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ "كتيبة أيدار القومية"، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
أراضي معمل للحوم المصنعة المرتديلا السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ كتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Valery Melnikov
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أراضي معمل للحوم المصنعة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ "كتيبة أيدار القومية"، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورأراضي معمل للحوم المصنعة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ "كتيبة أيدار القومية"، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
أراضي معمل للحوم المصنعة المرتديلا السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ كتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Valery Melnikov
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أراضي معمل للحوم المصنعة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير الشرعي لـ "كتيبة أيدار القومية"، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
أعلن النائب الأول لوزير الخارجية في جمهورية لوغانسك الشعبية، ورئيسة المنظمة العامة لحقوق الإنسان آنا سوروكا، أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في قضية تشغيل السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية الأوكرانية في قرية بولوفينكينو، في حي ستاروبيلسكي في لوغانسك.
وطبقاً للتحقيق، فإن المسلحين من القوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية ومن يدعمونهم، تم احتجازهم في مداخن بمعمل للحوم المصنعة "المرتديلا".
في الوقت الحالي، يعمل المحققون وخبراء الطب الشرعي من جمهورية لوغانسك الشعبية في السجن - يبحثون عن بقايا مواد الحمض النووي لضحايا "كتيبة أيدار القومية"، وكذلك عن الوثائق التي تشير إلى هوية السجناء وحراسهم.
يذكر أن كتيبة أيدار القومية (قائدها سيرغي ميلنيتشيوك)، ووحدة آزوف القومية، عبارة عن تشكيلات عسكرية شكلها متطوعون من أتباع التيارات القومية الراديكالية في أوكرانيا، وتشارك في القتال ضد القوات المدافعة عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكل من يتضامن معها على مدار الثمانية سنين الماضية.
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