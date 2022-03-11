https://arabic.sputniknews.com/20220311/كانوا-يحتجزونهم-في-مداخن-معمل-للحوم-المصنعة-سجن-كتيبة-أيدار-القومية-الأوكرانية-1059751999.html

كانوا يحتجزونهم في مداخن معمل للحوم المصنعة... سجن كتيبة أيدار القومية الأوكرانية

كانوا يحتجزونهم في مداخن معمل للحوم المصنعة... سجن كتيبة أيدار القومية الأوكرانية

في قرية بولوفينكينو، الواقعة في حي ستاروبيلسكي بجمهورية لوغانسك الشعبية، تم إنشاء سجن غير قانوني لكتيبة أيدار القومية، حيث تم احتجاز مسلحي لوغانسك في زنازين... 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T09:52+0000

2022-03-11T09:52+0000

2022-03-11T10:23+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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أعلن النائب الأول لوزير الخارجية في جمهورية لوغانسك الشعبية، ورئيسة المنظمة العامة لحقوق الإنسان آنا سوروكا، أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في قضية تشغيل السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية الأوكرانية في قرية بولوفينكينو، في حي ستاروبيلسكي في لوغانسك.وطبقاً للتحقيق، فإن المسلحين من القوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية ومن يدعمونهم، تم احتجازهم في مداخن بمعمل للحوم المصنعة "المرتديلا". في الوقت الحالي، يعمل المحققون وخبراء الطب الشرعي من جمهورية لوغانسك الشعبية في السجن - يبحثون عن بقايا مواد الحمض النووي لضحايا "كتيبة أيدار القومية"، وكذلك عن الوثائق التي تشير إلى هوية السجناء وحراسهم.يذكر أن كتيبة أيدار القومية (قائدها سيرغي ميلنيتشيوك)، ووحدة آزوف القومية، عبارة عن تشكيلات عسكرية شكلها متطوعون من أتباع التيارات القومية الراديكالية في أوكرانيا، وتشارك في القتال ضد القوات المدافعة عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكل من يتضامن معها على مدار الثمانية سنين الماضية.

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