https://arabic.sputniknews.com/20220311/كرواتيا-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-إلى-منع-المزيد-من-الحوادث-الجوية-المتعلقة-بأوكرانيا-1059787289.html
كرواتيا تدعو الاتحاد الأوروبي والناتو إلى منع المزيد من الحوادث الجوية المتعلقة بأوكرانيا
كرواتيا تدعو الاتحاد الأوروبي والناتو إلى منع المزيد من الحوادث الجوية المتعلقة بأوكرانيا
بعث رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، برسالة إلى قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يدعوهم فيها إلى منع حوادث الطيران المرتبطة بالعملية العسكرية... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T22:47+0000
2022-03-11T22:47+0000
2022-03-11T22:47+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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بلغراد- سبوتنيك. وقال بلينكوفيتش في الرسالة: "من المهم تعزيز آليات تبادل المعلومات لدينا من أجل استجابات منسقة للتعامل بنجاح مع مثل هذه المواقف... وسط العدوان الروسي في أوكرانيا والحرب التي تدور هناك يعد هذا حادثًا خطيرًا يتطلب تعاونًا أوثق بين الاتحاد الأوروبي".وأضاف أن الطائرة المسيرة التي سقطت في زغرب لم تكن تحمل أسلحة، مؤكدا أنها قد تكون في المرة القادمة طائرات مسلحة.وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، تحطمت طائرة بدون طيار من طراز تي يو-141 سوفيتية الصنع في منطقة خضراء بإحدى أحياء العاصمة الكرواتية مما تسبب في انفجار قوي.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/يوتيوب-يحظر-قنوات-وكالة--سبوتنيك-وروسيا-سيغودنيا-من-منصته-1059784676.html
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أخبار أوكرانيا
كرواتيا تدعو الاتحاد الأوروبي والناتو إلى منع المزيد من الحوادث الجوية المتعلقة بأوكرانيا
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بعث رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، برسالة إلى قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يدعوهم فيها إلى منع حوادث الطيران المرتبطة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
بلغراد- سبوتنيك
. وقال بلينكوفيتش في الرسالة: "من المهم تعزيز آليات تبادل المعلومات لدينا من أجل استجابات منسقة للتعامل بنجاح مع مثل هذه المواقف... وسط العدوان الروسي في أوكرانيا والحرب التي تدور هناك يعد هذا حادثًا خطيرًا يتطلب تعاونًا أوثق بين الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن الطائرة المسيرة التي سقطت في زغرب لم تكن تحمل أسلحة، مؤكدا أنها قد تكون في المرة القادمة طائرات مسلحة.
وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، تحطمت طائرة بدون طيار من طراز تي يو-141 سوفيتية الصنع في منطقة خضراء بإحدى أحياء العاصمة الكرواتية مما تسبب في انفجار قوي.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.