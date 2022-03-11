https://arabic.sputniknews.com/20220311/كندا-تحظر-استيراد-المنتجات-النفطية-من-روسيا-1059769122.html
كندا تحظر استيراد المنتجات النفطية من روسيا
كندا تحظر استيراد المنتجات النفطية من روسيا
فرضت كندا حظرا على استيراد المنتجات النفطية من روسيا، وفقًا للموقع الإلكتروني للحكومة الكندية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:37+0000
2022-03-11T13:37+0000
2022-03-11T13:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في القرار أنه يأتي كجزء من العقوبات المناهضة لروسيا، فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة على التدابير الاقتصادية الخاصة ضد روسيا، فانه "يُحظر على أي شخص في كندا وأي كندي خارج كندا استيراد أو شراء أو الحصول على" عدد من المنتجات البترولية "من روسيا أو من أي شخص في روسيا".وأضافت السلطات الكندية وزارة الدفاع الروسية، وجهاز المخابرات الخارجية الروسي، و29 شركة أخرى من مجمع الدفاع الروسي إلى قوائم العقوبات الخاصة بها، جاء ذلك على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية.في وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن أوتاوا ستفرض عقوبات على 5 مواطنين و32 منظمة روسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-وزراء-كندا-نواصل-دعم-أوكرانيا-وغدا-سأزور-ألمانيا-للقاء-شولتز-1059635888.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
كندا تحظر استيراد المنتجات النفطية من روسيا
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فرضت كندا حظرا على استيراد المنتجات النفطية من روسيا، وفقًا للموقع الإلكتروني للحكومة الكندية.
وجاء في القرار أنه يأتي كجزء من العقوبات المناهضة لروسيا، فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة على التدابير الاقتصادية الخاصة ضد روسيا، فانه "يُحظر على أي شخص في كندا وأي كندي خارج كندا استيراد أو شراء أو الحصول على" عدد من المنتجات البترولية "من روسيا أو من أي شخص في روسيا".
وأضافت السلطات الكندية وزارة الدفاع الروسية، وجهاز المخابرات الخارجية الروسي، و29 شركة أخرى من مجمع الدفاع الروسي إلى قوائم العقوبات الخاصة بها، جاء ذلك على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية.
في وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن أوتاوا ستفرض عقوبات على 5 مواطنين و32 منظمة روسية.