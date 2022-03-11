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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/كندا-تحظر-استيراد-المنتجات-النفطية-من-روسيا-1059769122.html
كندا تحظر استيراد المنتجات النفطية من روسيا
كندا تحظر استيراد المنتجات النفطية من روسيا
فرضت كندا حظرا على استيراد المنتجات النفطية من روسيا، وفقًا للموقع الإلكتروني للحكومة الكندية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:37+0000
2022-03-11T13:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في القرار أنه يأتي كجزء من العقوبات المناهضة لروسيا، فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة على التدابير الاقتصادية الخاصة ضد روسيا، فانه "يُحظر على أي شخص في كندا وأي كندي خارج كندا استيراد أو شراء أو الحصول على" عدد من المنتجات البترولية "من روسيا أو من أي شخص في روسيا".وأضافت السلطات الكندية وزارة الدفاع الروسية، وجهاز المخابرات الخارجية الروسي، و29 شركة أخرى من مجمع الدفاع الروسي إلى قوائم العقوبات الخاصة بها، جاء ذلك على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية.في وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن أوتاوا ستفرض عقوبات على 5 مواطنين و32 منظمة روسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-وزراء-كندا-نواصل-دعم-أوكرانيا-وغدا-سأزور-ألمانيا-للقاء-شولتز-1059635888.html
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روسيا

كندا تحظر استيراد المنتجات النفطية من روسيا

13:37 GMT 11.03.2022
© AFP 2022 / DON EMMERTعلم كندا
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / DON EMMERT
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فرضت كندا حظرا على استيراد المنتجات النفطية من روسيا، وفقًا للموقع الإلكتروني للحكومة الكندية.
وجاء في القرار أنه يأتي كجزء من العقوبات المناهضة لروسيا، فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة على التدابير الاقتصادية الخاصة ضد روسيا، فانه "يُحظر على أي شخص في كندا وأي كندي خارج كندا استيراد أو شراء أو الحصول على" عدد من المنتجات البترولية "من روسيا أو من أي شخص في روسيا".
وأضافت السلطات الكندية وزارة الدفاع الروسية، وجهاز المخابرات الخارجية الروسي، و29 شركة أخرى من مجمع الدفاع الروسي إلى قوائم العقوبات الخاصة بها، جاء ذلك على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية.
في وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن أوتاوا ستفرض عقوبات على 5 مواطنين و32 منظمة روسية.
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
رئيس وزراء كندا: نواصل دعم أوكرانيا وغدا سأزور ألمانيا للقاء شولتز
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:47 GMT
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