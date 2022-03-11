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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220311/كييف-تحظر-على-رؤساء-بلديات-المدن-من-أي-اتصالات-إنسانية-مع-روسيا-ويتم-إطلاق-النار-على-المخالفين--1059775473.html
كييف تحظر على رؤساء بلديات المدن من أي اتصالات إنسانية مع روسيا "ويتم إطلاق النار على المخالفين"
كييف تحظر على رؤساء بلديات المدن من أي اتصالات إنسانية مع روسيا "ويتم إطلاق النار على المخالفين"
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن كييف تحظر على رؤساء بلديات المدن من أي اتصالات إنسانية مع روسيا "ويتم إطلاق النار على المخالفين". 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T15:11+0000
2022-03-11T15:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "مسلحو وحدات الدفاع الأوكرانية فجرت في خاركوف مبنى معهد الفيزياء والتكنولوجيا وقرابة 50 موظفا تحت الأنقاض".وأضاف البيان: "أوكرانيا وافقت على ممرين فقط من أصل 10 ممرات إنسانية اقترحتها روسيا ولم توافق على أي ممر باتجاه روسيا".وتابع: "مدينة ماريوبول محاصرة والطرق ملغومة من قبل القوميين الذين يطلقون النار عشوائيا مما يجبر الناس على البقاء في منازلهم".وأكدت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لا تعرض الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود للخطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/مستندات-تظهر-زيادة-إنتاج-الصناعة-الدفاعية-في-كييف-بنسبة-48-1059764766.html
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روسيا

كييف تحظر على رؤساء بلديات المدن من أي اتصالات إنسانية مع روسيا "ويتم إطلاق النار على المخالفين"

15:11 GMT 11.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousovوزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن كييف تحظر على رؤساء بلديات المدن من أي اتصالات إنسانية مع روسيا "ويتم إطلاق النار على المخالفين".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "مسلحو وحدات الدفاع الأوكرانية فجرت في خاركوف مبنى معهد الفيزياء والتكنولوجيا وقرابة 50 موظفا تحت الأنقاض".
وأضاف البيان: "أوكرانيا وافقت على ممرين فقط من أصل 10 ممرات إنسانية اقترحتها روسيا ولم توافق على أي ممر باتجاه روسيا".
وتابع: "مدينة ماريوبول محاصرة والطرق ملغومة من قبل القوميين الذين يطلقون النار عشوائيا مما يجبر الناس على البقاء في منازلهم".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لا تعرض الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود للخطر.
مدينة كييف على خلفية تصاعد الأدخنة، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
مستندات تظهر زيادة إنتاج الصناعة الدفاعية في كييف بنسبة 48%
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:34 GMT
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