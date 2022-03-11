https://arabic.sputniknews.com/20220311/ليبيا-حوض-مرزق-تلوح-بوقف-التصدير-إذا-استمرت-الأمم-المتحدة-في-دعم-الدبيبة-فيديو-1059786446.html
ليبيا... "حوض مرزق" تلوح بوقف التصدير إذا استمرت الأمم المتحدة في دعم الدبيبة... فيديو
ليبيا... "حوض مرزق" تلوح بوقف التصدير إذا استمرت الأمم المتحدة في دعم الدبيبة... فيديو
لوح سكان منطقة حوض مرزق بجنوب غربي ليبيا، مساء الجمعة، بوقف تصدير النفط إذا استمرت الأمم المتحدة في دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T21:22+0000
2022-03-11T21:22+0000
2022-03-11T21:22+0000
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك في بيان لعدد من أهالي ووجهاء مدينة مرزق الواقعة ضمن منطقة الهلال النفطي الليبي التي تصدر ما يزيد عن 60% من صادرات النفط الخام الذي تنتجه البلاد.وقال البيان: "في الوقت الذي نبارك فيبه تكليف مجلس النواب للسيد فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة ومنحه الثقة، عليه نؤكد نحن مواطني حوض مرزق بجميع مكوناته على دعم هذه الحكومة وتأييد خارجة الطريق من خلال السعي قدما نحو الانتخابات والتدوال السلمي للسلطة وتفادي أي مرحلة انتقالية أخرى".وأضاف "نؤكد أن حكومة الدبيبة التي كنا نعتقد أنها حكومة الحل وإنهاء الانقسام قد فشلت في هذه المهمة وعليها تسليم السلطة للحكومة الجديدة لتجنيب البلاد ويلات الحروب والاقتتال".وطالب البيان النائب العام الليبي بالتحقيق في أي شبهة فساد في حكومة الدبيبة "حفاظا على مقدرات الشعب الليبي".ودعا حكومة فتحي باشاغا إلى تنمية منطقة حوض مرزق وعدم إهماله كما دأبت الحكومات الليبية السابقة.وفي 3 مارس/آذار الجاري، أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.وقال باشاغا، في كلمة أمام مجلس النواب: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
ليبيا... "حوض مرزق" تلوح بوقف التصدير إذا استمرت الأمم المتحدة في دعم الدبيبة... فيديو
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لوح سكان منطقة حوض مرزق بجنوب غربي ليبيا، مساء الجمعة، بوقف تصدير النفط إذا استمرت الأمم المتحدة في دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.
جاء ذلك في بيان لعدد من أهالي ووجهاء مدينة مرزق الواقعة ضمن منطقة الهلال النفطي الليبي التي تصدر ما يزيد عن 60% من صادرات النفط الخام الذي تنتجه البلاد.
وتُلي البيان عبر مقطع متلفز من أمام حقل الفيل النفطي.
وقال البيان: "في الوقت الذي نبارك فيبه تكليف مجلس النواب للسيد فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة ومنحه الثقة، عليه نؤكد نحن مواطني حوض مرزق بجميع مكوناته على دعم هذه الحكومة وتأييد خارجة الطريق من خلال السعي قدما نحو الانتخابات والتدوال السلمي للسلطة وتفادي أي مرحلة انتقالية أخرى".
وأضاف "نؤكد أن حكومة الدبيبة
التي كنا نعتقد أنها حكومة الحل وإنهاء الانقسام قد فشلت في هذه المهمة وعليها تسليم السلطة للحكومة الجديدة لتجنيب البلاد ويلات الحروب والاقتتال".
وتابع: "ندعو الأمم المتحدة إلى دعم الحكومة الليبية الجديدة، وفي حالة دعم حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، فإننا سوف نضطر لإغلاق وإيقاف تصدير النفط الذي يمول هذه الحكومة".
وطالب البيان النائب العام الليبي بالتحقيق في أي شبهة فساد في حكومة الدبيبة "حفاظا على مقدرات الشعب الليبي".
ودعا حكومة فتحي باشاغا إلى تنمية منطقة حوض مرزق وعدم إهماله كما دأبت الحكومات الليبية السابقة.
وفي 3 مارس/آذار الجاري، أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا
، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.
وقال باشاغا، في كلمة أمام مجلس النواب: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".