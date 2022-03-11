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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/ماكرون-الاتحاد-الأوروبي-مستعد-لفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1059775276.html
ماكرون: الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا
ماكرون: الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T15:04+0000
2022-03-11T15:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في فرساي: "نحن مستعدون لقبول عقوبات أخرى ، كل الخيارات مطروحة".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الناتو-يتوقع-من-جميع-حلفائه-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-وتركيا-على-علم-بذلك-1059755055.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون

ماكرون: الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

15:04 GMT 11.03.2022
© REUTERS / Srdjan Zivulovicعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Srdjan Zivulovic
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في فرساي: "نحن مستعدون لقبول عقوبات أخرى ، كل الخيارات مطروحة".
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الناتو يتوقع من جميع حلفائه فرض عقوبات ضد روسيا.. وتركيا على علم بذلك
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