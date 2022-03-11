https://arabic.sputniknews.com/20220311/ماكرون-الاتحاد-الأوروبي-مستعد-لفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1059775276.html

ماكرون: الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

ماكرون: الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T15:04+0000

2022-03-11T15:04+0000

2022-03-11T15:04+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

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وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في فرساي: "نحن مستعدون لقبول عقوبات أخرى ، كل الخيارات مطروحة".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/الناتو-يتوقع-من-جميع-حلفائه-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-وتركيا-على-علم-بذلك-1059755055.html

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