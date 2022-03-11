https://arabic.sputniknews.com/20220311/ما-الذي-تخفيه-واشنطن-وكييف-في-مختبراتها--البيولوجية-السرية--في-أوكرانيا---1059773622.html
ما الذي تخفيه واشنطن وكييف في مختبراتها البيولوجية السرية في أوكرانيا؟
ما الذي تخفيه واشنطن وكييف في مختبراتها البيولوجية السرية في أوكرانيا؟
طلبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، عقد اجتماع لمجلس الأمن اليوم الجمعة لمناقشة النشاط البيولوجي للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T14:41+0000
2022-03-11T14:41+0000
2022-03-11T14:41+0000
راديو
حول العالم
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ما الذي تخفيه واشنطن وكييف في مختبراتها البيولوجية السرية في أوكرانيا ؟
ما الذي تخفيه واشنطن وكييف في مختبراتها البيولوجية السرية في أوكرانيا ؟
يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:يقول المحلل السياسي ديمتري يفستافييف، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وأشار يفستافييف إلى أنه "سيتعين على الولايات المتحدة مناقشة هذه المسألة لذلك ليس من قبيل المصادفة أنهم بدؤوا بتغيير رأيهم. إن سلوك المسؤولين الأمريكيين غريب حقا، لأنهم يفهمون جيدا ما يعنيه هذا بالنسبة لهم. وهذا يعني أن الولايات المتحدة قد تجاوزت خط المنافسة السياسية لتنخرط في مواجهة جديدة بين الضغط والحرب ".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
ما الذي تخفيه واشنطن وكييف في مختبراتها البيولوجية السرية في أوكرانيا؟
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طلبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، عقد اجتماع لمجلس الأمن اليوم الجمعة لمناقشة النشاط البيولوجي للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية.
يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:
"أصبح من الواضح أن هذه المختبرات الموجودة في أوكرانيا وفي دول أخرى، هي مختبرات سرية يجب أن توضع أمام البشرية، وينكشف الدور الأمريكي ودور الدول التي كانت تشارك في هذه الأبحاث، لإنها كانت أبحاث جرثومية للأسلحة البيولوجية، وربما كانت ستستعمل على الحدود الروسية، من قبل البنتاغون وأوكرانيا".
يقول المحلل السياسي ديمتري يفستافييف، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"سيضطر مجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا الموضوع، لأن الطلب قد جاء من عضو دائم في مجلس الأمن وأخذ طابعا في غاية الجدية. إذا نظرت إلى الوثائق التي نشرتها وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، فكل شيء فيها خطير للغاية حيث يجري التحضير لشن حرب بيولوجية ضد روسيا".
وأشار يفستافييف إلى أنه "سيتعين على الولايات المتحدة مناقشة هذه المسألة لذلك ليس من قبيل المصادفة أنهم بدؤوا بتغيير رأيهم. إن سلوك المسؤولين الأمريكيين غريب حقا، لأنهم يفهمون جيدا ما يعنيه هذا بالنسبة لهم. وهذا يعني أن الولايات المتحدة قد تجاوزت خط المنافسة السياسية لتنخرط في مواجهة جديدة بين الضغط والحرب ".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..