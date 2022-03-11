https://arabic.sputniknews.com/20220311/ما-الذي-تخفيه-واشنطن-وكييف-في-مختبراتها--البيولوجية-السرية--في-أوكرانيا---1059773622.html

ما الذي تخفيه واشنطن وكييف في مختبراتها البيولوجية السرية في أوكرانيا؟

ما الذي تخفيه واشنطن وكييف في مختبراتها البيولوجية السرية في أوكرانيا؟

طلبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، عقد اجتماع لمجلس الأمن اليوم الجمعة لمناقشة النشاط البيولوجي للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T14:41+0000

2022-03-11T14:41+0000

2022-03-11T14:41+0000

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ما الذي تخفيه واشنطن وكييف في مختبراتها البيولوجية السرية في أوكرانيا ؟ ما الذي تخفيه واشنطن وكييف في مختبراتها البيولوجية السرية في أوكرانيا ؟

يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:يقول المحلل السياسي ديمتري يفستافييف، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وأشار يفستافييف إلى أنه "سيتعين على الولايات المتحدة مناقشة هذه المسألة لذلك ليس من قبيل المصادفة أنهم بدؤوا بتغيير رأيهم. إن سلوك المسؤولين الأمريكيين غريب حقا، لأنهم يفهمون جيدا ما يعنيه هذا بالنسبة لهم. وهذا يعني أن الولايات المتحدة قد تجاوزت خط المنافسة السياسية لتنخرط في مواجهة جديدة بين الضغط والحرب ".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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2022

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