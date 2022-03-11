https://arabic.sputniknews.com/20220311/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يوافق-على-مبيعات-عسكرية-لمصر-بقيمة-22-مليار-دولار-1059759390.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مبيعات عسكرية لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مبيعات عسكرية لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على بيع طائرات من طراز سي-130 سوبر هيركليز لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:06+0000
2022-03-11T11:06+0000
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وجاءت الموافقة بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 حاولوا منع الصفقة لمخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان، في مقدمتهم النائب الجمهوري راند بول، الذي انضم إليه بعض أعضاء المجلس معظمهم من الديمقراطيين، وفقا لوكالة رويترز. ويرى معارضو الصفقة أنه يتعين على الشركات الأمريكية عدم بيع أسلحة إلى بلدان لها سجل سيئ في حقوق الإنسان.وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت أنها ستحجب مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 130 مليون دولار أو ما يعادل عشرة بالمئة من المخصصات الكلية لمصر، ما لم تعالج المخاوف الأمريكية المرتبطة بحقوق الإنسان.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن صفقة بيع 12 طائرة من طراز سي-130 جيه-30 سوبر هيركليز تشمل معدات دعم وقطع غيار ودعما فنيا.وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في صفقة الطائرات.وتعود المساعدات الأمريكية لمصر لعام 1978، عندما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية لمصر، بموجب إبرام اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/إدارة-بايدن-تقرر-منع-مساعدات-عسكرية-بملايين-الدولارات-عن-مصر-1057392238.html
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العالم العربي, رصد عسكري, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مبيعات عسكرية لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار
11:06 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 11:17 GMT 11.03.2022) تابعنا عبر
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على بيع طائرات من طراز سي-130 سوبر هيركليز لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار.
وجاءت الموافقة بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 حاولوا منع الصفقة لمخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان
، في مقدمتهم النائب الجمهوري راند بول، الذي انضم إليه بعض أعضاء المجلس معظمهم من الديمقراطيين، وفقا لوكالة رويترز.
ويرى معارضو الصفقة أنه يتعين على الشركات الأمريكية عدم بيع أسلحة إلى بلدان لها سجل سيئ في حقوق الإنسان.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت أنها ستحجب مساعدات عسكرية
تبلغ قيمتها 130 مليون دولار أو ما يعادل عشرة بالمئة من المخصصات الكلية لمصر، ما لم تعالج المخاوف الأمريكية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن صفقة بيع 12 طائرة من طراز سي-130 جيه-30 سوبر هيركليز تشمل معدات دعم وقطع غيار ودعما فنيا.
وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في صفقة الطائرات.
وتعود المساعدات الأمريكية لمصر لعام 1978، عندما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية لمصر، بموجب إبرام اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل.