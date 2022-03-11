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مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مبيعات عسكرية لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مبيعات عسكرية لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على بيع طائرات من طراز سي-130 سوبر هيركليز لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:06+0000
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وجاءت الموافقة بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 حاولوا منع الصفقة لمخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان، في مقدمتهم النائب الجمهوري راند بول، الذي انضم إليه بعض أعضاء المجلس معظمهم من الديمقراطيين، وفقا لوكالة رويترز. ويرى معارضو الصفقة أنه يتعين على الشركات الأمريكية عدم بيع أسلحة إلى بلدان لها سجل سيئ في حقوق الإنسان.وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت أنها ستحجب مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 130 مليون دولار أو ما يعادل عشرة بالمئة من المخصصات الكلية لمصر، ما لم تعالج المخاوف الأمريكية المرتبطة بحقوق الإنسان.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن صفقة بيع 12 طائرة من طراز سي-130 جيه-30 سوبر هيركليز تشمل معدات دعم وقطع غيار ودعما فنيا.وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في صفقة الطائرات.وتعود المساعدات الأمريكية لمصر لعام 1978، عندما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية لمصر، بموجب إبرام اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/إدارة-بايدن-تقرر-منع-مساعدات-عسكرية-بملايين-الدولارات-عن-مصر-1057392238.html
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العالم العربي, رصد عسكري, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مبيعات عسكرية لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار

11:06 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 11:17 GMT 11.03.2022)
© REUTERS / HANDOUTرئيس قضاة الولايات المتحدة جون روبرتس يقسم مع أعضاء مجلس الشيوخ أثناء البدء الإجرائي لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رئيس قضاة الولايات المتحدة جون روبرتس يقسم مع أعضاء مجلس الشيوخ أثناء البدء الإجرائي لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على بيع طائرات من طراز سي-130 سوبر هيركليز لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار.
وجاءت الموافقة بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 حاولوا منع الصفقة لمخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان، في مقدمتهم النائب الجمهوري راند بول، الذي انضم إليه بعض أعضاء المجلس معظمهم من الديمقراطيين، وفقا لوكالة رويترز.
ويرى معارضو الصفقة أنه يتعين على الشركات الأمريكية عدم بيع أسلحة إلى بلدان لها سجل سيئ في حقوق الإنسان.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
إعلام: إدارة بايدن تقرر منع مساعدات عسكرية بملايين الدولارات عن مصر
28 يناير, 16:07 GMT
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت أنها ستحجب مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 130 مليون دولار أو ما يعادل عشرة بالمئة من المخصصات الكلية لمصر، ما لم تعالج المخاوف الأمريكية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن صفقة بيع 12 طائرة من طراز سي-130 جيه-30 سوبر هيركليز تشمل معدات دعم وقطع غيار ودعما فنيا.
وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في صفقة الطائرات.
وتعود المساعدات الأمريكية لمصر لعام 1978، عندما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية لمصر، بموجب إبرام اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:47 GMT
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