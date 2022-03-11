https://arabic.sputniknews.com/20220311/محكمة-سويسرية-ترفض-استئنافا-من-رجل-أعمال-عربي-لإخفاء-حسابات-بنكية-1059772575.html
محكمة سويسرية ترفض استئنافا من رجل أعمال عربي لإخفاء حسابات بنكية
محكمة سويسرية ترفض استئنافا من رجل أعمال عربي لإخفاء حسابات بنكية
أظهر حكم صدر اليوم الجمعة أن محكمة سويسرية رفضت استئنافا تقدم به رجل أعمال عربي دون أن تكشف عن اسمه. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T14:28+0000
2022-03-11T14:28+0000
2022-03-11T14:28+0000
العالم
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104393/06/1043930698_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_2b406be3f43f5a0a02a28005fc498214.jpg
وكان رجل الأعمال يسعى إلى منع ممثلي ادعاء يابانيين من الحصول على تفاصيل حسابه المصرفي، في إطار تحقيق يجرونه بشأن الهارب كارلوس غصن، رئيس "نيسان" السابق.وسعى المدعون اليابانيون للحصول على مساعدة قانونية من سويسرا للحصول على وثائق من حسابات بنكية مملوكة لأحد شركاء غصن، وفقا لوكالة رويترز.ووافق ممثلو الادعاء في زوريخ العام الماضي على تسليمها، الأمر الذي دفع ذلك الشريك الذي لم يتم تحديد هويته إلى الاستئناف وقالت المحكمة الجنائية الاتحادية اليوم الجمعة إنها رفضته.وجاء في الحكم أن "السلطات اليابانية لديها دلائل مادية على أن الأموال التي يُزعم أنها جاءت من أعمال غير قانونية ربما تكون مودعة في حسابين باسم صاحب الشكوى" في بنكين لم يتم تحديدهما.ولم يذكر الحكم اسم شريك العمل الذي قدم الاستئناف.واكتفى ممثلو الادعاء في زيوريخ بالإشارة إلى أنه رجل أعمال عربي، حساباه المعنيان في بنكين في زيوريخ.ويواجه غصن، مهندس تحالف رينو ونيسان للسيارات، تحقيقات عديدة منذ فراره إلى لبنان من اليابان في أواخر عام 2019، ويقول إنه يأمل في تبرئة ساحته في قضايا الانحراف المالي المرفوعة ضده.
https://arabic.sputniknews.com/20210719/محكمة-يابانية-تقضي-بسجن-أمريكيين-اثنين-بتهمة-مساعدة-كارلوس-غصن-على-الفرار-1049604351.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104393/06/1043930698_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_9af1e006c408c6b348c86d9d098e97d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, لبنان
محكمة سويسرية ترفض استئنافا من رجل أعمال عربي لإخفاء حسابات بنكية
تابعنا عبر
أظهر حكم صدر اليوم الجمعة أن محكمة سويسرية رفضت استئنافا تقدم به رجل أعمال عربي دون أن تكشف عن اسمه.
وكان رجل الأعمال يسعى إلى منع ممثلي ادعاء يابانيين من الحصول على تفاصيل حسابه المصرفي، في إطار تحقيق يجرونه بشأن الهارب كارلوس غصن
، رئيس "نيسان" السابق.
وسعى المدعون اليابانيون للحصول على مساعدة قانونية من سويسرا للحصول على وثائق من حسابات بنكية مملوكة لأحد شركاء غصن، وفقا لوكالة رويترز.
ووافق ممثلو الادعاء في زوريخ العام الماضي على تسليمها، الأمر الذي دفع ذلك الشريك الذي لم يتم تحديد هويته إلى الاستئناف وقالت المحكمة الجنائية الاتحادية اليوم الجمعة إنها رفضته.
وجاء في الحكم أن "السلطات اليابانية لديها دلائل مادية على أن الأموال التي يُزعم أنها جاءت من أعمال غير قانونية ربما تكون مودعة في حسابين باسم صاحب الشكوى" في بنكين لم يتم تحديدهما.
ولم يذكر الحكم اسم شريك العمل الذي قدم الاستئناف.
واكتفى ممثلو الادعاء في زيوريخ بالإشارة إلى أنه رجل أعمال عربي، حساباه المعنيان في بنكين في زيوريخ.
ويواجه غصن، مهندس تحالف رينو ونيسان للسيارات، تحقيقات عديدة منذ فراره إلى لبنان
من اليابان في أواخر عام 2019، ويقول إنه يأمل في تبرئة ساحته في قضايا الانحراف المالي المرفوعة ضده.