https://arabic.sputniknews.com/20220311/محمد-بن-زايد-يؤكد-للبرهان-في-أبو-ظبي-دعم-بلاده-كل-ما-في-مصلحة-السودانيين-1059784809.html
محمد بن زايد يؤكد للبرهان في أبو ظبي دعم بلاده كل ما في مصلحة السودانيين
محمد بن زايد يؤكد للبرهان في أبو ظبي دعم بلاده كل ما في مصلحة السودانيين
أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، دعم الإمارات كل ما يصب... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T19:46+0000
2022-03-11T19:46+0000
2022-03-11T19:46+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/07/1047101459_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_68372ec2e1578541747315858e76331a.jpg
وشدد ابن زايد خلال لقائه البرهان في قصر الشاطئ بأبو ظبي، على أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية في السودان، وصولا إلى التوافق الوطني الذي يقود البلاد إلى الاستقرار والوحدة وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية، وفقا وكالة الأنباء الإماراتية (وام).واطلع الشيخ محمد بن زايد من البرهان على مستجدات الأوضاع في السودان، في ضوء الظروف الحالية التي يمر بها.كما بحث ولي عهد أبو ظبي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في لقائهما اليوم، العلاقات الثنائية بين بلديهما، وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.من ناحيته، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الإماراتية – السودانية، وعبّر عن تقديره لدعم الإمارات للسودان خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها وفي مختلف الظروف.وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الخميس، في زيارة رسمية.وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) في خبر عن الزيارة، أنه من المقرر أن يجري البرهان والوفد المرافق له محادثات مع محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.ولفتت الوكالة إلى أن الوفد السوداني، الذي يترأسه البرهان يضم علي الصادق، وزير الخارجية المكلف، وجبريل إبراهيم، وزير المال والتخطيط الاقتصادي، إضافة إلى الفريق أحمد إبراهيم، مدير جهاز المخابرات العامة السودانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/البرهان-يصل-إلى-الإمارات-في-زيارة-رسمية-1059722857.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/07/1047101459_340:0:3063:2042_1920x0_80_0_0_c2ba6857f69454e7334ec1f173abec22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
محمد بن زايد يؤكد للبرهان في أبو ظبي دعم بلاده كل ما في مصلحة السودانيين
تابعنا عبر
أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، دعم الإمارات كل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني، ويحقق تطلعاته نحو التنمية والاستقرار والازدهار.
وشدد ابن زايد خلال لقائه البرهان في قصر الشاطئ بأبو ظبي، على أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية في السودان، وصولا إلى التوافق الوطني الذي يقود البلاد إلى الاستقرار والوحدة وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية، وفقا وكالة الأنباء الإماراتية
(وام).
واطلع الشيخ محمد بن زايد من البرهان على مستجدات الأوضاع في السودان، في ضوء الظروف الحالية التي يمر بها.
كما بحث ولي عهد أبو ظبي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في لقائهما اليوم، العلاقات الثنائية بين بلديهما، وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
من ناحيته، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الإماراتية – السودانية، وعبّر عن تقديره لدعم الإمارات للسودان خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها وفي مختلف الظروف.
وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الخميس، في زيارة رسمية.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) في خبر عن الزيارة
، أنه من المقرر أن يجري البرهان والوفد المرافق له محادثات مع محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.
ولفتت الوكالة إلى أن الوفد السوداني، الذي يترأسه البرهان يضم علي الصادق، وزير الخارجية المكلف، وجبريل إبراهيم، وزير المال والتخطيط الاقتصادي
، إضافة إلى الفريق أحمد إبراهيم، مدير جهاز المخابرات العامة السودانية.