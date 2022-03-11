https://arabic.sputniknews.com/20220311/مرتضى-منصور-يعلن-رسميا-عدم-تجديد-الزمالك-مع-هؤلاء-اللاعبين-في-مقدمتهم-أبو-جبل-1059784179.html
مرتضى منصور يعلن رسميا عدم تجديد "الزمالك" مع هؤلاء اللاعبين... في مقدمتهم أبو جبل
مرتضى منصور يعلن رسميا عدم تجديد "الزمالك" مع هؤلاء اللاعبين... في مقدمتهم أبو جبل
أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، اليوم الجمعة، أسماء لاعبين لن يتم تجديد عقودهم. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T19:04+0000
2022-03-11T19:04+0000
2022-03-11T19:04+0000
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وذكر بيان منشور عبر الصفحة الرسمي لمرتضى منصور على موقع "فيسوك" للتواصل الاجتماعي، أنه يعلن عدم التجديد لكل من أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، وطارق حامد، وحارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، محمد أبو جبل، وعمر السعيد.وأضاف مرتضى منصور في بيانه أنه سيتم عرض اللاعب، سيف الدين الجزيري للبيع، وتوقيع غرامة مالية على اللاعب، محمود علاء، هي 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير.كما ذكر البيان أنه سيتم إيقاف جميع مستحقات فريق الزمالك حتى نهاية الموسم، والاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.وفي الشهر الماضي، فاز مرتضى منصور، برئاسة نادي الزمالك المصري، بعد الانتهاء من فرز أصوات الانتخابات التي أجريت في مقر النادي.ويتولى مرتضى منصور المسؤولية لمدة 4 سنوات حتى عام 2025، وتعد تلك المرة الثالثة تواليا التي يفوز بها برئاسة الزمالك.حصل مرتضى منصور على 21109 صوتا، بينما حصد منافساه على منصب الرئيس، أحمد سليمان 15928 صوتا، وعمر هريدي 958 صوتا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, رياضة, مجتمع, مصر, أخبار مصر الآن, مرتضى منصور
مرتضى منصور يعلن رسميا عدم تجديد "الزمالك" مع هؤلاء اللاعبين... في مقدمتهم أبو جبل
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أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، اليوم الجمعة، أسماء لاعبين لن يتم تجديد عقودهم.
وذكر بيان منشور عبر الصفحة الرسمي لمرتضى منصور على موقع "فيسوك" للتواصل الاجتماعي، أنه يعلن عدم التجديد لكل من أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، وطارق حامد، وحارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، محمد أبو جبل
، وعمر السعيد.
وأضاف مرتضى منصور في بيانه أنه سيتم عرض اللاعب، سيف الدين الجزيري للبيع، وتوقيع غرامة مالية على اللاعب، محمود علاء، هي 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير.
كما ذكر البيان أنه سيتم إيقاف جميع مستحقات فريق الزمالك حتى نهاية الموسم، والاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.
وفي الشهر الماضي، فاز مرتضى منصور، برئاسة نادي الزمالك المصري، بعد الانتهاء من فرز أصوات الانتخابات التي أجريت في مقر النادي.
ويتولى مرتضى منصور المسؤولية لمدة 4 سنوات حتى عام 2025، وتعد تلك المرة الثالثة تواليا
التي يفوز بها برئاسة الزمالك.
حصل مرتضى منصور على 21109 صوتا، بينما حصد منافساه على منصب الرئيس، أحمد سليمان 15928 صوتا، وعمر هريدي 958 صوتا.