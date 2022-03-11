https://arabic.sputniknews.com/20220311/مركز-إحصاء-يكشف-أعلى-دولة-خليجية-في-نسبة-الشفاء-من-كورونا-1059769909.html
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسب الشفاء من كورونا
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسب الشفاء من كورونا
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الجمعة، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول المجلس. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:50+0000
2022-03-11T13:50+0000
2022-03-11T13:51+0000
فيروس كورونا
السعودية
قطر
العالم العربي
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ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، حتى أمس الخميس، قد تجاوزت 110.506 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97.5%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3536159 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3444352 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20249 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 97.8%، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 95.7%، وهي الدولة الوحيدة التي جاءت في حالة ارتفاع مقارنة بالأيام الماضية.في حين جاءت نسبة الشفاء في الكويت 98.8%، والبحرين بنسبة 96.7%، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.4 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
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فيروس كورونا, السعودية, قطر, العالم العربي
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسب الشفاء من كورونا
13:50 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 13:51 GMT 11.03.2022) تابعنا عبر
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الجمعة، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، حتى أمس الخميس، قد تجاوزت 110.506 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97.5%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة
بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3536159 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3444352 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20249 حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 97.8%، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 95.7%، وهي الدولة الوحيدة التي جاءت في حالة ارتفاع مقارنة بالأيام الماضية
.
في حين جاءت نسبة الشفاء في الكويت 98.8%، والبحرين بنسبة 96.7%، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.4 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.