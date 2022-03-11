https://arabic.sputniknews.com/20220311/مستندات-تظهر-زيادة-إنتاج-الصناعة-الدفاعية-في-كييف-بنسبة-48-1059764766.html

مستندات تظهر زيادة إنتاج الصناعة الدفاعية في كييف بنسبة 48%

مستندات تظهر زيادة إنتاج الصناعة الدفاعية في كييف بنسبة 48%

أرجأت كييف على مدى السنوات الثماني الماضية بشكل روتيني تنفيذ اتفاقيات مينسك، واقترحت صراحة إلغاءها إلى الأبد، بينما أشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أن إحجام... 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T12:40+0000

2022-03-11T12:40+0000

2022-03-11T12:40+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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وتعمل آلة الحرب في كييف بلا كلل منذ عام 2014 على الأقل، في محاولة لتعويض أكثر من عقد من الركود ومنح السلطات ذات العقلية القومية الجديدة التي وصلت إلى السلطة بعد انقلاب مدعوم من الغرب فرصة لإخضاع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بالقوة.في سياق متصل، أحرزت شركة "Ukroboronprom"، المتخصصة في الصناعات الدفاعية في أوكرانيا، تقدما سريعًا خلال الثماني سنوات السابقة، حيث تحولت هذه المؤسسة فجأة إلى شركة مساهمة بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2021، معلنة على موقعها على الإنترنت، عن نجاحاتها في إنتاج المعدات العسكرية بموجب متطلبات الشفافية الجديدة.نمو يصل إلى 48% في أحجام إنتاج الصناعات الدفاعيةووفقًا لمعلومات الشفافية المنشورة حديثًا، سجلت شركة Ukroboronprom في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، نموًا بنسبة 27.4% في حجم الإنتاج مقارنة بالعام السابق. وأشارت مصادر إلى أن إجمالي النمو السنوي وصل إلى 24% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، كما قامت الشركة بتسريع معدلات الإنتاج بشكل أكبر في عام 2022، حيث سجلت زيادة بنسبة 48% في يناير/كانون الثاني مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021.وكشفت بيانات Ukroboronprom أيضا عن التقدم الذي أحرزته عدة فروع للشركة، حيث أنتجت 15 شركة تعمل في مجال الأسلحة والذخيرة عالية الدقة 34% أكثر من السلع، مثل الصواريخ والقذائف الدقيقة، في عام 2021 مقارنة بعام 2020.وأظهرت شركات الطيران التابعة للشركة زيادة بنسبة 36% في إنتاجها. وتصنع هذه الشركات طائرات للاستخدام المدني والعسكري على حد سواء، في حين تم ت',dv ثلاث طائرات شحن An-178 للجيش الأوكراني بحلول نهاية العام."التعاون" مع الشركات الأمريكية والأجنبيةتتعاون هذه الشركة، عملاق الدفاع الأوكراني، مع العديد من الشركات الأجنبية حيث تساعد شركة ISKRA الكرواتية وشركة Hidrodinamik التركية مصنع ولاية خيرسون "Pallada"، المملوك لشركة Ukroboronprom، في بناء رصيف عائم جديد لإصلاح السفن الحربية الأوكرانية.ووقعت شركة Ukroboronprom اتفاقية للتعاون مع مجموعة تاليس التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، والتي تعمل على تطوير منتجات الفضاء والدفاع والنقل والأمن. وتم التوقيع على الاتفاقية بعد وقت قصير من اجتماع بين مدير Ukroboronprom يوري هوسييف والسفير الفرنسي إتيان دي بونسن في يناير/كانون الثاني 2022.الولايات المتحدة، أحد حلفاء كييف الرئيسيين في فترة ما بعد الانقلاب، لم تبق على الهامش حيث ساعدت أوكرانيا على الخوض في مضمار التسلح حتى عندما رفضت مرارًا وتكرارًا اتباع خارطة الطريق لحل سلمي للصراع في دونباس - اتفاقيات مينسك الموقعة في عام 2015. ووقعت Ukroboronprom اتفاقية تعاون مع المعهد الأمريكي لتحليلات الدفاع (IDA) في نوفمبر/ تشريت الثاني 2021، حتى يتمكن الأخير من مساعدة شركات الدفاع الأوكرانية على الخضوع لإعادة التنظيم والتعاون العسكري التقني والدفاعي، فضلاً عن تقديم التحليل الاستراتيجي للصناعة.وتشير آخر البيانات المتاحة من شركة الدفاع الأوكرانية، بتاريخ 15 فبراير/شباط، قبل تسعة أيام من بدء العملية الروسية، إلى أنه خلال العام الماضي قامت شركة Ukroboronprom ببناء وترقية وإصلاح 3300 وحدة من مختلف المركبات العسكرية مثل الدبابات والمروحيات، إضافة إلى الطائرات والمركبات المدرعة.وركزت على بناء القوة العسكرية للبلاد خلال السنوات الماضية، وبمساعدة الحلفاء في الغرب، فضلاً عن انتهاك اتفاقيات مينسك نفسها باستمرار، حيث واصلت بقصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسم بقذائف هاون ممنوعة من عيار 120 ملم.

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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, سباق التسلح