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مصر تعلق على تعرض السعودية لهجوم بطائرة مسيرة
مصر تعلق على تعرض السعودية لهجوم بطائرة مسيرة
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن تعرض مصفاة الرياض بالمملكة العربية السعودية لهجوم بطائرة مسيرة. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:24+0000
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وحسب بيان الوزارة، فإن مصر تدين بأشد العبارات استهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول بطائرة مُسيرة، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر اعتداء إرهابيا جديدا على أراضي المملكة.وجدد البيان تأكيد مصر على شجبها التام لهذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية وأمن وسلامة إمدادات الطاقة في المملكة. وأوضح أن مصر تقف بجانب السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.وكانت السعودية قد أعلنت أمس الخميس، استهداف مصفاة تكرير بترول في الرياض بطائرة مسيرة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة أن الهجوم أسفر عن حريق محدود جرت السيطرة عليه ولم تنجم عنه إصابات.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
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السعودية, مصر, العالم العربي

مصر تعلق على تعرض السعودية لهجوم بطائرة مسيرة

11:24 GMT 11.03.2022
© Ahmed Jadallahمصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Ahmed Jadallah
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أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن تعرض مصفاة الرياض بالمملكة العربية السعودية لهجوم بطائرة مسيرة.
وحسب بيان الوزارة، فإن مصر تدين بأشد العبارات استهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول بطائرة مُسيرة، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر اعتداء إرهابيا جديدا على أراضي المملكة.
وجدد البيان تأكيد مصر على شجبها التام لهذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية وأمن وسلامة إمدادات الطاقة في المملكة.
وأوضح أن مصر تقف بجانب السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.
وكانت السعودية قد أعلنت أمس الخميس، استهداف مصفاة تكرير بترول في الرياض بطائرة مسيرة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة أن الهجوم أسفر عن حريق محدود جرت السيطرة عليه ولم تنجم عنه إصابات.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
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