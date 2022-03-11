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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/مظاهرة-في-مدغشقر-تأييدا-لروسيا-1059787627.html
مظاهرة في مدغشقر تأييدا لروسيا
مظاهرة في مدغشقر تأييدا لروسيا
خرج حوالي 200 شخص من سكان مدغشقر للتظاهر في عاصمة البلاد لتأييد روسيا التي تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وتواجه عقوبات غربية واسعة. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T23:43+0000
2022-03-11T23:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار مدغشقر
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موسكو – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به إحدى منظمي المظاهرة ساندرا رابي، سعي حلف الناتو لدمج أوكرانيا في صفوفه وتطوير أسلحة بيولوجية بإشراف الولايات المتحدة يعارض جميع الاتفاقات الدولية الموجودة.وقالت رابي لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنها ليست فكرة جيدة جداً. يجب أن يجدوا حلاً لإنهاء كل ذلك. نحن نقدّر جداً كيف تجري روسيا سياستها. روسيا بلد يهتم جداً الوفاء بالوعود".وخرج مشاركو المظاهرة التي جرت عند مبنى السفارة الروسية، بدعوة من النشطاء المحليين الذين يتابعون الأخبار المتعلقة بتصرفات روسيا وموقفها.
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روسيا, أخبار مدغشقر

مظاهرة في مدغشقر تأييدا لروسيا

23:43 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 23:44 GMT 11.03.2022)
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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خرج حوالي 200 شخص من سكان مدغشقر للتظاهر في عاصمة البلاد لتأييد روسيا التي تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وتواجه عقوبات غربية واسعة.
موسكو – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به إحدى منظمي المظاهرة ساندرا رابي، سعي حلف الناتو لدمج أوكرانيا في صفوفه وتطوير أسلحة بيولوجية بإشراف الولايات المتحدة يعارض جميع الاتفاقات الدولية الموجودة.
وقالت رابي لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنها ليست فكرة جيدة جداً. يجب أن يجدوا حلاً لإنهاء كل ذلك. نحن نقدّر جداً كيف تجري روسيا سياستها. روسيا بلد يهتم جداً الوفاء بالوعود".
وخرج مشاركو المظاهرة التي جرت عند مبنى السفارة الروسية، بدعوة من النشطاء المحليين الذين يتابعون الأخبار المتعلقة بتصرفات روسيا وموقفها.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
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