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https://arabic.sputniknews.com/20220311/مقتل-امرأة-وإصابة-7-في-حادث-اصطدام-سيارة-بمطعم-في-واشنطن-1059786749.html
مقتل امرأة وإصابة 7 في حادث اصطدام سيارة بمطعم في واشنطن
مقتل امرأة وإصابة 7 في حادث اصطدام سيارة بمطعم في واشنطن
لقيت امرأة حتفها، بينما أصيب 7 إثر حادث اصطدام سيارة دفع رباعي، اليوم الجمعة، بمطعم يتواجد في ‏شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن.‏ 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T21:34+0000
2022-03-11T21:35+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن 4 من السبعة المصابين في الحادث حالتهم خطيرة.ووقع الحادث في مطعم يوناني يضم أماكن للجلوس في الهواء الطلق، واصطفت سيارات الإطفاء في الشارع، الذي أغلق أمام حركة المرور والمشاة.وقال قائد شرطة المنطقة الثانية، دنكان بيدليون، إنه "لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان متعمدا"، مؤكدا أن "لدينا سائق متعاون مع الشرطة ويتواجد معنا".ووصف بيدليون السائق بأنه كبير في السن.ولدى سؤاله عما إذا كان سيتم توجيه اتهامات للسائق، قال بيدليون إن ذلك سيكون جزءا من التحقيق.وكجزء من التحقيق في الحادث، تسعى السلطات الأمريكية للحصول على أدلة بالفيديو من الأشخاص الذين ربما سجلوا الحادث، وطلبت من أولئك الذين يمكنهم تقديم معلومات إضافية للاتصال بهم.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل امرأة وإصابة 7 في حادث اصطدام سيارة بمطعم في واشنطن

21:34 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 21:35 GMT 11.03.2022)
© MARK HOFFMANالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
الشرطة الأمريكية
© MARK HOFFMAN
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لقيت امرأة حتفها، بينما أصيب 7 إثر حادث اصطدام سيارة دفع رباعي، اليوم الجمعة، بمطعم يتواجد في ‏شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن.‏
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن 4 من السبعة المصابين في الحادث حالتهم خطيرة.
ووقع الحادث في مطعم يوناني يضم أماكن للجلوس في الهواء الطلق، واصطفت سيارات الإطفاء في الشارع، الذي أغلق أمام حركة المرور والمشاة.
وقال قائد شرطة المنطقة الثانية، دنكان بيدليون، إنه "لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان متعمدا"، مؤكدا أن "لدينا سائق متعاون مع الشرطة ويتواجد معنا".
ووصف بيدليون السائق بأنه كبير في السن.
ولدى سؤاله عما إذا كان سيتم توجيه اتهامات للسائق، قال بيدليون إن ذلك سيكون جزءا من التحقيق.
وكجزء من التحقيق في الحادث، تسعى السلطات الأمريكية للحصول على أدلة بالفيديو من الأشخاص الذين ربما سجلوا الحادث، وطلبت من أولئك الذين يمكنهم تقديم معلومات إضافية للاتصال بهم.
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