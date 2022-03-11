مقتل امرأة وإصابة 7 في حادث اصطدام سيارة بمطعم في واشنطن
21:34 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 21:35 GMT 11.03.2022)
© MARK HOFFMANالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
© MARK HOFFMAN
لقيت امرأة حتفها، بينما أصيب 7 إثر حادث اصطدام سيارة دفع رباعي، اليوم الجمعة، بمطعم يتواجد في شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن 4 من السبعة المصابين في الحادث حالتهم خطيرة.
ووقع الحادث في مطعم يوناني يضم أماكن للجلوس في الهواء الطلق، واصطفت سيارات الإطفاء في الشارع، الذي أغلق أمام حركة المرور والمشاة.
One person is dead and four others critically injured after a vehicle plowed through an outdoor seating area at a Northwest D.C. restaurant Friday. https://t.co/fOTMFCXLYv— DC Fire and EMS (@dcfireems) March 11, 2022
Car crashes into outdoor seating area at restaurant in NW DC, police say DC Fire has confirmed 10 people were injured in the collision but the extent of those injuries is unknown at this time. https://t.co/hN61qWenlK pic.twitter.com/sPtFJf4Pwx— Megan Rivers (@MegMRivers) March 11, 2022
وقال قائد شرطة المنطقة الثانية، دنكان بيدليون، إنه "لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان متعمدا"، مؤكدا أن "لدينا سائق متعاون مع الشرطة ويتواجد معنا".
ووصف بيدليون السائق بأنه كبير في السن.
ولدى سؤاله عما إذا كان سيتم توجيه اتهامات للسائق، قال بيدليون إن ذلك سيكون جزءا من التحقيق.
وكجزء من التحقيق في الحادث، تسعى السلطات الأمريكية للحصول على أدلة بالفيديو من الأشخاص الذين ربما سجلوا الحادث، وطلبت من أولئك الذين يمكنهم تقديم معلومات إضافية للاتصال بهم.